TürkBankası’nda görev değişimi: Mustafa Kayahan genel müdür atandı

Olağan Genel Kurul toplantısında Mustafa Kayahan TürkBankası Genel Müdürü, Erhan Raif ise Grup Yönetici Direktörü olarak atandılar.

TürkBankası’nın yetkili sermayesi 111 milyon TL’ye yükseldi.

TürkBankası’nın “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları 29 Nisan Perşembe günü yapıldı. Sosyal mesafe kuralları ve gerekli hijyen tedbirleri gözetilerek yapılan toplantılara, yurt dışındaki hissedarlar online bağlantı ile katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene’nin hissedarlara hitaben yaptığı açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

2020 yıl sonu raporlarının oy birliği ile kabulünün ardından Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Hakan Börteçene, Erhan Raif, Murat Arığ, Melis Börteçene, Nazım Hikmet ve Sertaç Özinal Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, İhsan Uğur Delikanlı, Mehmet Çınar ve Mustafa Kayahan yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler.

Börteçene: “KKTC’yi teknoloji adasına dönüştürmek için ne gerekirse yapıyoruz.”

Yaptığı açılış konuşmasına pandemiden maddi-manevi etkilenen bütün kesimlere TürkBankası camiası adına üzüntülerini ileterek başlayan Börteçene, bu zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını ve bunu sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

‘’Dijital Dönüşüm, yeni açılan teknoloji çağının hepimize tarihi bir fırsat sunduğu muhakkaktır. KKTC’nin bir teknoloji, yazılım adası olması bizlerin elinde. Biz TürkBankası olarak, KKTC’nin İstanbul ve Londra’daki sermaye ve teknoloji piyasalarına açılan kapısı olmak için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Girişimcilerimizi eğiterek, beraber projeler gerçekleştirerek, gerekirse ortak olarak veya ortak bularak muhakkak yurt dışına açılmalarını sağlayacağız. Çağı yaklamak isteyenleri, değer yaratanları, T-Gate oluşumumuza bekliyoruz.’’ diyerek sözlerine devam eden Börteçene, 120. yıla üst yönetimde bir nöbet değişimi ile başladıklarını ve 17 yıldır Türk Bankasında Denetim, Mali İşler, Krediler, İK, Proje Ofisi gibi bölümleri yönetmiş Mustafa Kayahan’ın Genel Müdürlüğü Erhan Raif’ten devraldığını, Erhan Raif’in ise İngiltere’den sonra Grubun Türkiye’deki bankasında da Yönetim Kuruluna katılarak Grup bazında önemli ve aktif görevler üstlendiğini aktardı.

Raif: “Onur duyuyorum; yeni görevime hazırım.”

Erhan Raif, dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisini ve Covid-19 salgınının etkilerini değerlendirerek başladığı konuşmasında, TürkBankası’nın 2020 yılındaki finansal performansı hakkında hissedarlara bilgi verdi. Raif, “2020 yılında dijital hizmetlerimizi mobil bankacılık, gezici şube, para alan ATM, Video Banking ile artırdık. Operasyonel dönüşüm için ise robotiks, dijital iş akışı, tarayıcı bazlı Dijital Dönüşüm projelerine ağırlık verdik. Sarayönü binamızın T-Gate Teknoloji, Girişim ve Yatırım merkezine dönüşümü birkaç aya kadar tamamlanıyor. Varlık Yönetimi Bölümümüz “Açık Yatırım” ise pandemiye rağmen rekor düzeyde büyüme kaydetti.” şeklinde konuştu.

1988 yılında TürkBankası Londra şubelerinde göreve başlayan ve ülkeye döndükten sonra Bankanın, sırasıyla Krediler, Hazine, Operasyon, Mali İşler, Bilgi Teknolojileri bölümlerinin sorumluluğunu yürüten Erhan Raif, 2018 yılında Genel Müdür olarak atanmıştı. Raif, ”TürkBankası’nın 120.yılında Genel Müdürlük’ten, Grup Yönetici Direktörlüğü’ne atanmak ve Genel Müdürlük görevini, yeni nesli temsil eden başarılı takım arkadaşım Mustafa Kayahan’a devretmek büyük bir onurdur. Bu süreçte destek ve emeklerini esirgemeyen başta saygıdeğer müşterilerimiz olmak üzere, Grup çalışanlarına, ekip arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

TürkBankası, TurkishBank A.Ş. ve TurkishBank (UK) Yönetim Kurullarında Grup Yönetici Direktörü olarak yer alacak Erhan Raif, Grubun dijital dönüşüm ve sosyal sorumluluk elçisi olarak görev yapacak. Raif ayrıca, Grubun diğer firmaları olan Allied TurkishBank (IBU) Ltd, Turkish Dijtial Teknolojiler A.Ş., Sigortech Limited ve Türk Sigorta Limited İcra Komitelerinde görev alacak. Evli ve bir çocuk babası olan Erhan Raif’in, Northern Michigan University’den işletme lisansı ile İngiltere’den certified accountancy ve ABD’den ISACA sertifikaları bulunuyor.

Kayahan: “2021’de dijital dönüşüme hızlanarak devam edeceğiz.”

Mustafa Kayahan, ülkenin en köklü ve global kurumunda Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak atanmaktan duyduğu onuru ifade ederken, gösterdikleri güven için Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm hissedarlara teşekkürlerini iletti. Son üç yılda büyük bir hız ve azimle sürdürülen dijital dönüşüm çabaların meyvelerinin 2021 yılında toplanacağına inandığını belirten Kayahan, bir yandan Bankanın yüz yılı aşkın değerlerini korurken, diğer yandan Grup şirketleriyle yüksek sinerji, yerel ve uluslararası çözüm ortaklarıyla iş birliği ve dönüşüme inanan ekip arkadaşlarının katkıları sayesinde, ülkede finansal teknolojinin öncüsü olma hedefiyle ilerleyeceklerini ifade etti.

17 yıldır Türk Bankasında görev yapan Mustafa Kayahan, Bankadaki kariyerine Denetim Kurulunda müfettiş yardımcısı olarak başladı. Uzun yıllar yürüttüğü Mali İşlerden sorumlu yöneticilik görevine müteakip, 2014 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kayahan, Mali İşler yanında Stratejik Planlama, Krediler, İnsan Kaynakları ve Proje Yönetimi gibi fonksiyonların sorumluluğunu da üstlendi.. 2018 yılında Genel Müdür Vekili olarak atanan Kayahan, bugüne kadar Bankanın bir çok önemli projesinde görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Kayahan’ın Georgia State University’den Finans masteri bulunuyor.

Yunus Rahmioğlu emekliye ayrıldı

Ülkemizin bankacılık duayenlerinden, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği eski başkanlarından Yunus Rahmioğlu, aralıksız 35 yıldır TürkBankası’nda sürdürdüğü bankacılık kariyerine nokta koydu. Bankanın uzun yıllar Genel Müdürlüğünü yapan ve son olarak İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi görevini yürüten Rahmioğlu’na alkışlar arasında “Her zaman TürkBankası ailesinin bir ferdi olarak kalmaya devam edeceksiniz” mesajı içeren bir teşekkür plaketi verildi.

TürkBankası’nın sermayesi 111 milyon TL’ye yükseldi

Kesintisiz olarak sekiz yıldır uyguladığı bedelsiz hisse dağıtımı politikasını, pandemide de ara vermeden sürdüren TürkBankası, Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, geçen yıl 101 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini oy birliği ile alınan kararla, % 9.50 bedelsiz hisse artışıyla, 111 milyon TL’ye yükseltti. Lha