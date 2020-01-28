Kıbrıs

TürkBankası “Keep Green Ekibi” Çalışmalarını Hızlandırdı

28 Ocak 2020

Turkishbank Group içerisinde ve ülke genelinde çevre bilinci yaratmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan TürkBankası “Keep Green” (Yeşili Koru) ekibi faaliyetlerini hızlandırdı. Ekip, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Suriçi’nde öğle yemeklerinde tercih edilen mekanların başında gelen Rüstem Kitabevi’ni ziyaret ederek, “Tek Kullanımlık Plastiğe Hayır” etiketli cam sürahiler ve cam bardaklar hediye etti.

Genel Müdür Vekili Mustafa Kayahan’ın da katıldığı ziyarette kısa bir konuşma yapan Akile Rüstem, mekanlarında plastik kullanımının sonlanmasına vesile oldukları için Keep Green ekibine, çevre konusundaki duyarlılıkları için de Türk Bankası’na teşekkür etti. Banka içinde plastik kullanımını sonlandırdıklarını belirten Mustafa Kayahan,  her kesimden müşterinin tercih ettiği nezih bir mekanda da plastik kullanımının sonlanmasını çevre farkındalığı adına önemli bir mesaj olarak gördüklerini söyledi.

TürkBankası Keep Green ekibi,  geçen ay  “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin Projesi” kapsamında, Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) ve AKTI Proje ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle düzenlenen “Kıbrıs’taki Sosyal ve Çevresel İhtiyaç ve Sorunları Belirleme ve Tanımlama” çalıştayında da yer aldı. Çalıştay kapsamında, Kıbrıs’taki toplumsal ve çevresel gereksinimlerin ve engellerin belirlenmesi, sosyal girişim ve inisiyatif olabilme potansiyeli olan belirli fikirlerin geliştirilmesi konularının değerlendirilmesine katkıda bulundu.

TürkBankası genelinde pil atıklarının toplanıp geri dönüşümünün sağlanması için Genel Müdürlük ve şubelere atık pil kutuları yerleştiren Ekip; sürdürülebilir bir dünya için doğanın korunması kültürünü kazandırmak amacıyla da çocuklar arasında etkinlikler düzenledi. Lha



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