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Türk Lirası eriyor: Euro tarihi zirvesini gördü

9 Eylül 2020
Euro

Dün Türk lirası karşısında 7.49 TL’yi gören dolar, 7.4980 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

Hafta içinde kademeli olarak dolar karşısında eriyen Türk lirası bugün de güne gerileyerek başladı. Dolar kuru, 7.4980 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar şu dakikalarda 7.4955 TL seviyesinde dalgalanıyor.

Euro 8.85 TL’yi aştı

Dün 8.8483 TL ile yeni zirvesine ulaşan euro ise bugün 8.80 TL’den güne başladı. Euro şu dakikalarda 8.8570 TL’yi de aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Sterlin ise Brexit endişeleri nedeniyle altı haftanın yeni dip seviyesine geriledi. Sterlin 9.70 TL seviyesinden işlem görüyor.

Döviz Kurları 

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,49227,49597,49837,4760%0,1816:27
EUR – Euro8,85638,86268,86438,7995%0,5716:27
GBP – İngiliz Sterlini9,73189,74069,74219,6576%0,2216:27
CHF – İsviçre Frangı8,19418,19428,19568,1433%0,3716:27
CAD – Kanada Doları5,67565,67955,65265,6821%0,4516:27


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