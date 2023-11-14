Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Kasım 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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tdk gemi kktc

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri, 15 Kasım dolayısıyla Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Fırkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapacak.


Yarın,  10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanında, TCG Bartın (F-504) ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacak.

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Tags:gemiKKTCtdk
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