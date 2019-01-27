Turizmde yeni hedef, yerli işgücü ve ürün kullanımı

KKTC turizm endüstrisinde yerel istihdam ve yerli tüketim olanaklarının arttırılması toplantısı yapıldı

Turizm Endüstrisinde , yerli üretim ve yerli istihdam olanaklarının arttırılması”konulu toplantı , bugün Girne Merit Crystal Cove Otel’de gerçekleşti. Turizm ve Çevre Bakanlığı ev sahipliğinde gerçeklşen toplantıda , konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,toplantının amacının , turizm sektöründe yerel istihdamın ve yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına tüm paydaşları biraraya getirerek bir yol haritası oluşturmak olduğunu belirterek, bu toplantıları belirli aralıklarla tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, hedeflerinin kitle turizm yanında alternatif turizm modelleri geliştirerek , ekonomi ve istihdama katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Ataoğlu, turizmde yerel istihdamı arttırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.,

Turizmi çeşitlendirmek, bölgesel turizmi geliştirmek ve yeni çekim alanları yaratmak amacıyla çalışma yapılacağını söyleyen Ataoğlu, Bafra ve Gaziveren’de , bölgesel turizm faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ülkede çoğalan turistik tesisi sayısının donanımlı ve nitelikli işgücü ihtiyacını da arttırdığını anımsatan Ataoğlu, yerel işgücü eğitim ve istihdamına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.. 2023 ylı hedefinin yatak kapasitesini 40 bin rakamını aşması , bu da 15 binin üzeirnde istihdama ihtiyaç duyulacak. 2018 turizm gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 11lik artış gösterdiğini ve 960 milyon dolara ulaştığını ifade eden Ataoğlu, amaçlarının THY işbirliğinde tanıtma ve pazarlama çalışamalarıyla yeni destinasyonlardan daha nitelikli turist getirerek, turizm gelirini arttırmak olduğunu vurguladı.

Ataoğlu son olarak toplantıların sektör ile birlikte belirlenecek spesifik konularla sonuç alıcı bir biçimde devam edeceğini vurguladı.

Otellerde kullanılan ürünlerin yüzde 15inin yerel tedarikçilerden temin edildiğini ifade eden Ataoğlu hedeflerinin üretimde mümkün olduğu kadar dışa bağımlılığı azaltmak ve kaliteli yerli üretimi sürdürülebilir bir yapıyla turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde piyasaya kazandırmak olduğunu vurguladı.

Çeler: KKTC vatandaşı çalışana 750 TL’lik ek katkı yapılacak

Bakan Ataoğlu’nun ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker de, sektörde çalışan yerel işgücünün yüzde20’lerde olduğunu anımsatarak, bakanlık olarak Turizm Bakanlığı ile turizm sektöründe KKTC vatandaşlarının istihdamı konusunda ciddi bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti. Turizimde yerel işgücünü arttırmak için, gençlerin bu sektörde çalişmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, bakanlığın ,hazırladığı tüzükle, turizmde çalışan veya yeni istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının maaşlarına 750 TL’lik ek katkı yapacağını, işverenin de teşvik edilmesi amacıyla, 2 yıl boyunca sosyal sigorta , ihtiyat sandığı yatırımlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti. Sektörde toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmanın hem işveren hem de çalışan açısından önemine dikkat çeken Çeler,sektörde yerel istihdamın arttırılarak, yurtdışına çıkan paranın ülkede kalmasının, refahın artmasına önemli katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Daha sonra söz alan

Şahali: Tarımsal sanayinin konumu yükseltilmeli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve tarımsal sanayinin yurt içindeki konumunu yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı. Üretim imkanlarını, üretilen ürünün kalite ve sürdürülebilirliğini arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Şahali, 450 tonluk süt üretiminin 250 tonunun ülke içinde değerlendirildiğini ve bunu geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Ülke üreticisinin, süt ürünlerinde Türkiye ile rekabet etme gücünün son derece düşük olduğunu kaydeden Şahali,en Erkut Şahali, “Eğer kalite sorunu varsa bunu aşmak da mümkündür. İhracat olanaklarını artırmamız gerekiyor. Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreticimiz üretecek kapsatitedir” diye konuştu. Amacın, hem üretici hem de sektördeki yatırımcının kar etmesini sağlamak olduğunu belirterek yükümlülük ve tahhahüt alına girmenin gerekliliğie işaret eden Şahali, Tarımsal üretimde kalite ve devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çekti. Şahali, Turizmde, yerel ürünlerin kullanımının , tarımın daha tercih edilir olmasına ve istihdama önemli kaktı sağlayacağına vurgu yaptı.

Nami: 2-3 yıl içinde enerji maliyetleri düşecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, iş camiasının bir araya gelmesinin öneminde dikkat çekerek bu toplantıların devam etmesi temennisinde bulundu. Bakanlık olarak enerji maliyetlerinin düşmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Nami, 2-3 yıl içerisinde daha düşük enerji maliyetlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yerli ürünlerin daha fazla tercih edilmesi için, kalite ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayan Nami, üretim Kalitesi ve istikrarının sağlanması için yerli üretici, sanayici ve iş insanlarının desteklenemesi gerektiğini dile getirdi. Bakanlığa bağlı kurumların bu hedef doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaptığını söyleyen Nami,yerli ürünlerin Türkiye’nin her tarafına ulaşması için de Türkiye’deki muhatapları ile görüşmeler yaptıklarını , 2019’da bu konuda somut adımlar atacaklarını vurguladı. Yerli üretim ve üreticiyi desteklemek için gereksiz bürokratik adımları da ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Nami, bu amaçla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi..

Özyiğit: Yerel üretim ve istihdam için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, bakanlık olarak sektörde yerel üretim ve istihdamın desteklenmesi için eğitim bacağında üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, mesleki teknik eğitim,yüksek öğrenim ve odalar bazında bu amaçla verilen eğitimler konusunda bilgi verdi. Mesleki teknik eğitim ve Yüksek öğrenimde, sektörde ihtiyaç olan bölümlere burs verdiklerini belirten Bakan Özyiğit, önemli olan bu öğrencilerin mezun olduktan sonra ishtidam edilmelerini sağlamak ve verilecek desteklerle önlerini açmak olduğunu kaydetti. Güzelyurt, Beyarmudur, Karpaz ve İskele’deki okullarda mesleki eğitim için belediyeler, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Özyiğit, katılımcılardan beklentilerinin, ihtiyaçları doğrultusunda görüş ve önerileri iletmeleri ve bakanlığın gerekli bölümleri açabilmesi olduğunu kaydetti.

Erhürman: Yerel istihdam oranı ve yerli ürün tüketim oranı arttırılmalı

Başbakan Tufan Erhürman da, ülke ekonomisindeki açığın kapatılmasına en büyük katkıyı Turizm sektörünün ve eğitim sektörünün sağladığını anımsatarak, turizmde , yerel ürün kullanımı ve yerel istihdamın yeterli düzeyde olmamasının , tüm kesimlere kaybettirdiğini vurguladı. Turizm sektörünün öncülüğünde, tarım, sanayi gibi sektörlerin de gelişmesiyle yerli istihdam ve yerli ürün tüketiminin artacağına dikkat çeken Başbakan Erhürman, ülke ekonomisinin lokomotif sektöründe, yerel istihdam oranının yüzde 20 olmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.. Sektörde, yerli ürün tüketim oranının yüzde 15lerde kaldığını anımsatarak bunun yetersizliğine dikkat çeken Erhürman, bu oranın da yukarıya çekilmesi gerektiğini belirtti. Üreticinin, yatırımcının tercih edeceği kaliteli uygun fiyatlı ürünleri sürdürülebilier şekilde sunması, gerektiğini dile getiren Erhürmani yatırımcının yerli ürünleri tercih etmesi, sektörde, yetiştirilmiş yerli kalifiye elemanları istihdam etmesinin, ekonomiye ciddi kaktı sağlayacağını kaydetti.. Erhürman, Düzenlenen toplantının amacına ulaşması için, 2019’daki yüzde 20’lik yerli istihdam 2020 de yüzde 25’e ve yüzde 15 olan yerli ürün tüketiminin de yüzde 30’lara çıkarılması gerektiğini vurguladı. “Turizmde en temel hedefin KKTC’yi bir turizm ülkesi yapmak olmalıdır”diyen Erhürman,bunun başarılarak ülkedeki her kesimin, turizmden kazanç ve fayda sağlayacak konuma getirilmesinin,turizme önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti. Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini aktardı.