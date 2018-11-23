Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Plan Komitesi 124 milyon 386 bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

CANALTAY

Turizm Bakanlığının bütçesi üzerine ilk sözü UBP Milletvekili Resmiye Canaltay aldı.

Canaltay, Türkiye’de turizmde patlama yaşanırken KKTC’de yabancı turist sayısının azaldığını işaret ederek, “Tanıtım ve pazarlamada ciddi eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Remiye Canaltay, “Bademle, sucukla tanıtıma gidiyoruz ama artık bunların devri geçti. Fuarların modası da geçti. Yeni trendleri takip etmeliyiz” şeklinde konuştu.

İnsanların uzaya gittiği bugünlerde KKTC’de turizm için konuşulanların zaman zaman kulağa komik geldiğini ifade eden Canaltay, ülkede ileri yaş turizminin de gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Canaltay, “Sistemin, 5 yıldızlı oteller yerine butik otellere ve şehir otellerine kayması gerek” şeklinde konuştu.

Acentelere verilen teşviklerin geç ödendiğini belirten Resmiye Canaltay, Güney Kıbrıs’tan getirilen turistler için verilen teşviklerin suiistimale açık olduğunu söyledi.

Çevre konusuna da değinen ve yasal mevzuatın günün şartlarına uygun olmadığını söyleyen Resmiye Canaltay, “Yasalar konusunda geri kaldık. Çevrede büyük katliamlar yaşıyoruz. Eski yasaların değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KKTC’nin hava kalitesinin iyi olmadığını söyleyen Canaltay, “Her evde odun sobası var. Bu sobalarda çöp yakanlar var. Hava ölçümleri ne duruma? Taşıtlarda gerçekten egzoz emisyon yapılıyor mu? Arabalardan saçılan siyah dumanlardan zehirleniyoruz” şeklinde konuştu.

OĞUZ

Canaltay’dan sonra söz alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, ülkenin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerinin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“KKTC’deki turizm algısı değişti” diyen Oğuz, verilerin bu yıl turizmde düşüş olduğunu gösterdiğini belirterek, “Neden beklentilerin gerisine düştük?” diye sordu.

Karpaz’a yapılan yatırımların karşılığının alınıp alınamadığını ve turizmde yerli istihdamın ne durumda olduğunu soran Oğuz, Bafra’da da turizm konusunda beklenenin olmadığını söyledi.

Ulaşım konusuna da değinen Oğuz, “Uçak hepimizin sorunu. Çalışmalar devam ediyor ama sonu gelmiyor” dedi.

Eski eserlerin bakıma ve korunmaya muhtaç olduğunu da ifade eden Oğuz, “Biz ülkede doğayı güneşi değil kumarı pazarlıyoruz. Kumar öne geçince tarihi eserler ikinci plana düştü. Tarihi eserlerin yeniden ön plana çıkması içinçalışma yapılması gerek” dedi.

Çevre konusuna da değinen Dursun Oğuz, Aksa, Teknecik ve belediyelerin çöplüklerinin çevreyi kirlettiğini, taş ocaklarının hala ülke için ciddi sorun olduğunu vurguladı.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da komitede yaptığı konuşmada, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bütçedeki payını eleştirerek, “Gerileme var. Kendi kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Övünmeye gelince de bir harman yer istiyoruz. Lokomotif sektör olmasına rağmen turizm değer görmüyor” dedi.

Dünyadan bazı verileri paylaşan Sucuoğlu, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın turizmde önemli adımlar attığını belirtti.

KKTC’deki tesis ve yatak sayılar hakkında bilgi veren Sucuoğlu, “5 yıldızlı otelde doyuma ulaştık. Hatta 5 yıldızlı otellerden boğulduk” dedi.

Faiz Sucuoğlu, “Bin dolarla KKTC’ye gelen turist 700 dolarla ülkesine geri dönüyor. Bana göre turizmdeki en büyük sorunlardan biri bu. 1980’lerin başında da bu sorun vardı. Şimdi de var” dedi.

Yabancı uyruklu turistlerin ülkeye gelmesini önemsediklerini belirten Sucuoğlu, yabancı turistlerin ülkedeki konaklama süresinin uzun, Türkiye’den gelen turistlerin konaklama süresinin ise kısa olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Türkiye’deki imajımız kötü. Türkiye’den gelen turistler buraya kültür turizmi için gelmiyor” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, turizm gelirinin yerli halka yansımadığını da söyleyerek, turizme verilen teşvikleri “kanayan yara” diye niteledi ve teşviklerin geç ödendiğini belirtti.

Uçuş fiyatlarına da değinerek, insanların sadece uçak biletine 900 TL ödediğini ifade eden Sucuoğlu, “Öğrencilerle halkın daha rahat seyahat edebileceği olanaklar ortaya konulmalı” şeklinde konuştu.

Sağlık turizmine de değinen Sucuoğlu, “Saç ekimi için Türkiye’ye gelen yüzlerce kişi gördüm. Bunları görünce, biz neden yapamıyoruz diye düşünüyorum. Bazı hareketlenmeler yapmalıyız. Sağlık turizmi için gelenler kültür turizmine göre 6-7 kat harcıyor. Türkiye’nin sağlık turizmi için 5 yıldaki hedefi 20 milyar dolar” dedi.

Eski eserler konusunda her yerin döküldüğünü, temizliği konusunda sıkıntılar yaşandığını söyleyen Sucuoğlu, “Eski eserler turizmin olmazsa olmazı ama para yok. Bunlar nasıl tamir edilecek? Yeni kaynak yaratılmalı” dedi.

Sucuoğlu, Türkiye’de eski eserlerin restorasyonununTİKA tarafından yapıldığını anımsattı.

Hava ve çevre kirliliği konusunda da konuşan Sucuoğlu, “Geceleri 11.00’den sonra Surlariçi’nde nefes alınmıyor. Çevre konusunda sınıfta kalan bir toplumuz. Otoriteye itaat yok. Çevre konusunda caydırıcı yasalar hazırlanmalı” dedi.