Turgay Kara başkan adaylığı müracaatını yaptı

Futbol Antrenörler Derneği genel kurul hazırlığı yapıyor. Başkan Süleyman Göktaş yeni dönemde adaylığını koymayacak ve uzun yıllar sonra dernekte başkan değişecek.

Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden, aynı zamanda milli takım eski teknik direktörü Turgay Kara yeni dönemde başkanlığa aday oldu.

Dernek tarihindeki 35 yılda yönetimde görev yapmış olan ve son 5 yılda da başkan yardımcılığı görevini yürüten Turgay Kara adaylık müracaatını bugün derneğe yaptı.

Antrenörler Derneği’nin başkan seçimli genel kurulu 30 Eylül Cuma akşamı yapılacak.