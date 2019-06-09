Dünya
Tuna Nehri’nde batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye çıktı
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.
Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri’nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi.
Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 20 oldu.
Açıklamada ayrıca 7’si Güney Koreli 1’i Macar 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Tuna Nehri’nde 29 Mayıs’ta meydana gelen kazada, 33’ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.
Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.