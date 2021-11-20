Tüm dünyada çocuk hak ihlalleri ürkütücü boyutlara ulaştı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen Dünya Çocuk Hakları Günü’nün dünyadaki tüm çocukların yaşamsal, gelişimsel, korunma ve katılım haklarına sahip olabilmeleri ve karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşıması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uluslararası platformda mutabakata varılarak oluşturulduğuna dikkat çeken Berkmen, “Sözleşme cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kuruldu. Ancak sözleşmenin değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermesine rağmen çocuk hak ihlalleri rakamları ürkütücü boyutlardadır” açıklamasında bulundu.

Berkmen, UNICEF raporuna göre bir yıl içerisinde düzenli beslenme olanağı olmayan 5 yaş altındaki 307 milyon çocuğa beslenme imkânı, 18 milyon çocuğa içme suyu ulaştırma, okula gidemeyen 17 milyon çocuğa okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim olanağı ile 15 buçuk milyon çocuğa da temel sağlık hizmeti sağlandığını kaydetti.

Bu desteğin çocuk nüfusunun belli bir kısmına ulaşabildiğini ve bu tabloya bir de COVID-19 pandemi sürecindeki olumsuz koşulların eklendiğini anımsatan Berkmen, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen milyonlarca çocuk olduğu hatırlatmasında bulundu.

Berkmen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilene göre, devletlerin çocuklarla ilgili riskler için önlem almaması durumunda 2030 yılında 167 milyon çocuğun açlıkla yüzleşeceği, 5 yaş altı 69 milyon çocuğun ise hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğü bilgisini de paylaştı.

Tüm bu karartıcı tabloya rağmen bu konularla mücadele etmek için her gün yeni eğitim ve önleme programları geliştirildiğini de aktaran Berkmen, bu vahim tablonun ortadan kalkabilmesi için başta ebeveynler olmak üzere, yetişkinler olarak birlikte çalışmanın ve çocuklara hak ettikleri dünyayı sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.