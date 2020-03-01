Kıbrıs

Tüketiciler Derneği: Rum Yönetimi Kıbrıs Türk halkına her vesile ile saygısızlık yapıyor

1 Mart 2020
Tüketiciler derneği

Tüketiciler Derneği  Başkanı Hasan Yılmaz Işık,  koronavirüsü ileri sürerek KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişleri kapatan Rum yönetiminin bu tavrının  Kıbrıs Türk halkına her vesile ile yapmakta olduğu saygısızlığın bir örneği olduğunu kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Rum yönetiminin, koronavirüsün ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra kapıları kapattığına dikkati çekti.

Işık, Rum yönetiminin kapıları kapatma gerekçesini koronavirüse bağlamasını   Kıbrıs Türkü’nü rencide etmek için kullandığı bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini ve şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Iışık, “İki tarafta da vakası olmadığı halde “koronavirüs iddiası ile Rum yönetiminin kapıları iki tarafın onayı olmadan kapatması kabul edilemez tek taraflı ve keyfi bir tasarruftur.” diyerek, hükümete  Kıbrıs’ta egemenliğin sadece Rum yönetiminin tasarrufunda  olmadığı mesajı vermesi çağrısı yaptı




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özersay: Coronavirus bahanesi ile atılan adım hiç inandırıcı değildir

Özersay: Coronavirus bahanesi ile atılan adım hiç inandırıcı değildir

29 Şubat 2020
Photo of Akıncı, Aastasiadis’e telefonla sınır kapılarıyla ilgili tepkisini iletti

Akıncı, Aastasiadis’e telefonla sınır kapılarıyla ilgili tepkisini iletti

29 Şubat 2020
Photo of YDÜ Hastanesi acil servisinde hastalara ücretsiz hizmet veriliyor

YDÜ Hastanesi acil servisinde hastalara ücretsiz hizmet veriliyor

29 Şubat 2020
Photo of Özyiğit: Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış

Özyiğit: Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış

29 Şubat 2020
Photo of Kayıp kızlar bulundu

Kayıp kızlar bulundu

29 Şubat 2020
Photo of Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin KKTC’de uygulanması için anlaşma sağlandı

Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin KKTC’de uygulanması için anlaşma sağlandı

29 Şubat 2020
Photo of Güney piyasasında Kıbrıs Türk sebzeleri

Güney piyasasında Kıbrıs Türk sebzeleri

29 Şubat 2020
Photo of Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı

Atakan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmaların dün başladığını açıkladı

29 Şubat 2020
Photo of İki şirkete 6 sondaj için izin

İki şirkete 6 sondaj için izin

29 Şubat 2020
Photo of Kayıp Alman turistin izine rastlanamadı

Kayıp Alman turistin izine rastlanamadı

29 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı