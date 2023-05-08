TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

TÜK, alacağı tohumluk zahire çeşitlerini açıkladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
tohumluk zahire

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2023 zahire alımlarında tohumluk materyali olarak alacağı çeşitleri duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre alınacak tohumluk çeşitler şunlardır:


“Tohumluk Materyali Arpada: Athenais, Galopsida, Morfo, Beşparmak; Tohumluk Materyali Buğday: Perre, Gori; 

Yumuşak Buğday: Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Ziyabey, Cendere”

Açıklamada, çiftçilerin Tarım Dairesinin ilgili kaza ve dairelerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Toprak Ürünleri Kurumu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar