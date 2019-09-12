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Tüfekçi Spor Kulübü İskelede Triatlon Kampı ve Sprint Triatlon yarışı düzenledi

12 Eylül 2019

4-8 Eylül tarihleri arasında Türkiyeden davet edilen 2nci kademe Triatlon antrenörü eşliğinde 4 gün boyunca yüzme bisiklet ve koşu antremanları yapıldı.

Son gün ise Sprint mesafe (750 m yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşu) triatlon yarışı düzenlendi.

Sporcular kamp boyunca hergün günde 2 antreman olacak şekilde toplam 2 bisiklet antremanı, 3 koşu antremanı, 2 de açık su yüzme antremanı yaptı. Bu antremanların yanında koşu ve yüzme teknik çalışmaları, yüzmeden bisiklete ve bisikletten koşuya değişim alanı çalışmaları yapıldı. Her günün sonunda ise triatlon yarışları, antreman bilgisi gibi konularda sunum ve video gösterimleri yapıldı.

Tüfekçi LTD ve Spor Dairesinin katkıları, İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğünün de desteği ile düzenlenen kampta 12 sporcu antreman yaptı. 8 Eylül Pazar günü düzenlenen yarışa ise 20 triatlet katılım gösterdi.

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