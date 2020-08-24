Kıbrıs

TUFAD’tan View Otel Sahili’nde çevre temizliği

24 Ağustos 2020
TUFAD

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) üyeleri geçen hafta sonu Dipkarpaz Belediyesi’ne bağlı View Otel Sahili’nde çevre temizliği yaptı.
TUFAD’dan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz View Otel’de kampa giren TUFAD üyeleri çevre temizliği yaparak, duyarlılık çağrısında bulundu.

TUFAD’da yapılan açıklamada “İnsanlarımız gittikleri yerlere sanki bir daha geri dönmeyecekmiş gibi atıklarını, pisliklerini, çöplerini bırakıp ayrılıyor. Bu ülke hepimizin, gelecek hepimizin. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için Kıbrıs halkı olarak hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” denildi.

TUFAD
TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay’ın imzasıyla yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Bu dünya sadece bize ait değil. Denizlerde yaşayan canlılar da bizim sorumluluğumuzda bu sahiller Kaplumbağaların da yuvası, onlara karşı da sorumluluklarımız var. Daha temiz bir dünyada yaşamak bizim elimizde. Herkes çöpünü toplarsa daha temiz bir çevrede hep birlikte yaşayabiliriz. Çevre bilinci arttıkça yurdumuz daha temiz ve daha yaşanılır olacaktır. Bugün burada gösterdiğimiz duyarlılık ile tüm dernek ve kuruluşlara örnek olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini belirli aralıklarla devam edeceğiz. Gönüllü Sivil Toplum Örgütlerinin de bu tür etkinliklerimize katılarak destek vermelerini bekliyoruz.”


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