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TSK’nın ilk kadın filo komutanı ve ekibi ile Başbakan Tatar bir araya geldi

18 Temmuz 2019

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının; hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen Türk pilotlarını takdirle andığını dile getirdi.

Başbakan Tatar, 20 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ilk kadın filo komutanı TSK Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti.

Kıbrıs Türkü’nün Türk Yıldızlarını, Türk filolarını ezelden beridir takdirle takip ettiğine işaret eden Tatar, ekibi adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

8 Ağustos’ta Cengiz Topel’in kabri başında tekrar anılacağını söyleyen Tatar, bu yılki etkinlikte, 1960’lı yıllarda Cengiz Topel’le birlikte Kıbrıs semalarında uçan ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için her türlü riski alan pilotların isimlerinin de anıt başında bir kütüğe kazınacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen Türk pilotlarını takdirle andığını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye’den sadece 40 deniz mili uzak olduğuna işaret ederek, filoların dakikalar içinde adaya gelinebilmesinin güvenlik açısından önemine değindi.

Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de olmanın kendileri için büyük bir gurur ve onur olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

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