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TSK’da 600 albay re’sen emekliye sevk edildi

2 Ağustos 2020

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura’da 600 civarında albayın emekliye sevk edildiği belirtildi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura’da, aralarında kurmayların da bulunduğu 600 albay emekliye sevk edildi.
Son yıllarda albayların en çok emekliye sevk edildiği şura sonucu, kurmay albay sayısında önemli azalma oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde albaylar daha önce 31 yıl görev yaparken, bu süre 29 yıla indirildi. 29 yılını dolduranlar arasından, istenilenlerle çalışılmaya devam edilirken ‘İhtiyaç olmadığı’ gerekçesiyle diğer albaylar emekliye sevk edilebiliniyor.
TSK’daki gelişmeleri yakından izleyen emekli bazı askerler, TSK’da kurmay subayın yok denecek kadar azaldığına dikkat çekti.
Sayının azalmasına rağmen kurmay albayların re’sen emekliye sevk edilmeleri emekli askerlerce yadırgadı. TSK birçok alanda mücadele ederken deneyimli askerlerin ayrılmasının sorun yaratabileceği belirtildi. Askeri Şura’nın uygun bulduğu 294 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı. TSK’da albaylar 60 yaşına kadar görev alabiliyor.
İYİ Partili Çıray’dan tepki
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 600 albayın emekliliğine sevk edilmesi kararına ilişkin, “Silahlı Kuvvetlerimiz birkaç sahada görev yapıyor, çatışmalara giriyor, stratejik taktik tutumlar izliyor. Böyle bir ortamda FETÖ’cüler dışında, orduda büyük bir tecrübenin tasfiyesi ne kadar doğru? Bunu milletimizin takdirine sunuyorum” ifadesini kullandı.


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