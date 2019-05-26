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Trump’tan Kuzey Kore mesajı: Kim Jong-un’un sözünü tutacağına inanıyorum

26 Mayıs 2019
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, son füze denemelerine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ‘kendisine verdiği sözü tutacağına inandığını’ söyledi.

Dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo’da bulunan ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile gerçekleştireceği golf müsabakası öncesinde sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son kısa menzilli füze denemelerine atıfta bulunan Trump, “Kuzey Kore, halkımın bir kısmını ve diğerlerini rahatsız eden küçük silahlar ateşledi, ama beni rahatsız etmedi. Başkan Kim’in bana verdiği sözü tutacağına inanıyorum ve Joe Biden’a ‘düşük IQ’lu’ ve daha kötüsünü dediğinde gülümsedim. Belki bu bana bir mesajdır?” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğine dair hiçbir şüphe olmadığını söylemişti.

Pazartesi günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili politik gündeme dair görüşme gerçekleştirmesi beklenen Trump ve Abe’nin masasındaki en önemli konunun Kuzey Kore olması bekleniyor.

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