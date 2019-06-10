Trump’la Macron’un Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği ‘dostluk fidanı’ kurudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği dostluk fidanı kurudu.

Fransa lideri Macron, 2018’in nisan ayında ABD’ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu sırada ABD’li meslektaşına bir meşe fidanı hediye etmişti.

‌

Fidan Birinci Dünya Savaşı sırasında 2 bin Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Fransa’nın kuzeyindeki bir ormandan getirilmişti.

Trump’la Macron ziyaretin ilk gününde, eşleriyle birlikte kameralar önünde iki ülke ilişkilerini ve dostluğu sembolize etmesi için Beyaz Saray’ın bahçesine bu ağacı dikmişlerdi.

Fidanın ekildikten kısa süre karantinaya alınmak üzere yerinden kaldırıldığı ortaya çıktı. Ortadan kaybolma hadisesine açıklık getiren Fransa’nın Washington Büyükelçisi Gérard Araud, karantina durumunun ABD’ye ithal edilen tüm canlı organizmalar için zorunlu olduğunu belirterek “Daha sonra tekrar dikilecek” açıklamasında bulunmuştu. Ancak fidanın kuruduğu ortaya çıktı