Dünya

Trump’la Macron’un Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği ‘dostluk fidanı’ kurudu

10 Haziran 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği dostluk fidanı kurudu.

Fransa lideri Macron, 2018’in nisan ayında ABD’ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu sırada ABD’li meslektaşına bir meşe fidanı hediye etmişti.

Fidan Birinci Dünya Savaşı sırasında 2 bin Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Fransa’nın kuzeyindeki bir ormandan getirilmişti.

Trump’la Macron ziyaretin ilk gününde, eşleriyle birlikte kameralar önünde iki ülke ilişkilerini ve dostluğu sembolize etmesi için Beyaz Saray’ın bahçesine bu ağacı dikmişlerdi.

Fidanın ekildikten kısa süre karantinaya alınmak üzere yerinden kaldırıldığı ortaya çıktı. Ortadan kaybolma hadisesine açıklık getiren Fransa’nın Washington Büyükelçisi Gérard Araud, karantina durumunun ABD’ye ithal edilen tüm canlı organizmalar için zorunlu olduğunu belirterek “Daha sonra tekrar dikilecek” açıklamasında bulunmuştu. Ancak fidanın kuruduğu ortaya çıktı

Etiketler


İlgili Makaleler

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’de genel başkanlık yarışı resmen başladı

10 Haziran 2019

New York’ta helikopter gökdelene çarptı

10 Haziran 2019

BM uyardı: İdlib’de çatışmalar yoğunlaşırsa 2 milyon Suriyeli Türkiye’ye sığınabilir

10 Haziran 2019

Rus nükleer enerji şirketi Rosatom, Riyad’da şube açacak

10 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı