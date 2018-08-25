Trump’a Güney Afrika’dan tepki: Dar görüşlü

Güney Afrika hükümeti resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Güney Afrika bize sadece sömürge geçmişimizi hatırlatan ve ulusumuzu bölme amacı taşıyan bu dar görüşlü anlayışı tamamen reddediyor” dedi.

Muhafazakar televizyon kanalı Fox News dün Güney Afrika hükümetinin ülkedeki toprak sahipliğinde ırksal eşitsiziliği gidermek amacıyla tazminatsız şekilde toprak kamulaştırılması planını hızlandırmak için anayasa değişikliği planlarıyla ilgili bir haber yapmıştı.

Trump haberin ardından Twitter’da yaptığı açıklamada Fox News’tan Tucker Carlson ve kanalın kendisini mesajına etiketleyerek “Başkan Yardımcısı Mike Pompeo’dan Güney Afrika’daki toprak ve çiftlik el koyma ve kamulaştırmalarını ve çok sayıda çiftçinin öldürülmesini yakından incelemesini istedim. ‘Güney Afrika hükümeti şimdi de beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor’ ” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı da ABD Başkanı’nın sözleri hakkında açıklama yaptı. Trump’ın ülkedeki toprak reformuyla ilgili ‘yanlış bilgilendirilmiş’ olduğu belirtildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın sözcüsü Khusela Diko, “Devlet Başkanlığı Trump’ın tweetini not etti. Bize göre yanlış bilgilendirilmiş. Konu hakkında diplomatik kanallar üzerinden çalışmaya başlayacağız” dedi.

Güney Afrika’da iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) aralık ayında siyah Güney Afrikalılar lehine toprakların yeniden dağıtımını tazminatsız olarak sağlayan bir yasa tasarısını kabule etmişti. O zamandan bu yana da plan kapsamında alınacak önlemler ülkede tartışılıyordu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa yaklaşan 2019 seçimleri öncesi toprak reformunun hızlanmasını istiyor. Ramaphosa’ya göre 1994’te apartheid rejiminin sonlanmasının ardından ülke nüfusunun yüzde 8’ini oluşturan beyazlar ülkedeki çiftliklerin yüzde 72’sini, çoğunluğu oluşturan siyahlar ise mevcut çiftliklerin sadece yüzde 4’ünü elinde tutuyor.