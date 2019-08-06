AmerikaDünya

Trump, Venezuela hükümetinin ABD’deki mal varlıklarını dondurdu

6 Ağustos 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin ülkesindeki tüm mal varlıklarını dondurdu. Trump, başkanlık kararnamesiyle bu mal varlıklarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmasını da yasakladı.

Kararnamede, “Venezuela’nın ABD’deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edil miştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz” deniyor.

Yeni yaptırımların Venezuela Hükümeti üzerindeki etkisinin daha öncekilerden çok daha ağır olacağı belirtiliyor.

Trump bu kararnameyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki istifa baskısını artırmayı amaçlıyor.

Venezuela hükümetinin ABD’de mal varlığı olup olmadığı, varsa ne kadar mal varlığı olduğu ise bilinmiyor.

ABD, Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımıyor

ABD, Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımayan 50’yi aşkın ülkeden biri.

Trump yönetimi bunun yerine Ocak’ta kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu destekliyor.

Trump’ın kararnamesi sadece Venezuela Hükümeti’nin ABD’deki mal varlıklarını değil, bu hükümetle iş yapan bireyler, şirketler ve hükümetleri de hedef alıyor.

Karar, Venezuela’nın Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye’dekilere benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

ABD son iki yıl içinde, Maduro, Venezuela petrol şirketi PDVSA, Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası’na yönelik bir dizi yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD mali sistemine erişimini büyük ölçüde durdurmuştu.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

İtalya’daki tarihi fabrika kapatılmayacak

6 Ağustos 2019

Kızının kılığına girerek cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı ölü bulundu

6 Ağustos 2019

Özersay, Deutsche Welle’nin Yunanca Servisi’ne röportaj verdi

6 Ağustos 2019

ABD’de atlı polislerin tepki çeken uygulaması!

6 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı