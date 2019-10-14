Türkiye

Trump: Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor!

14 Ekim 2019
Donald Trump

ABD Başkanı Trump twitter hesabından, “Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor ama kimse savaşmamızı beklemesin” dedi.

Sosyal medya hesabını sıklıkla kullanmasıyla gündeme gelen Trump, twitter hesabından flaş bir çıkış yaptı. Kürtlerin IŞİD esirlerinden bazılarını bırakarak ABD’yi müdahil etmeye çalışıyor olabileceğini söyleyen Trump şöyle devam etti:

“Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar, ama çabuk hareket etmeleri lazım. Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!”

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