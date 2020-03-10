ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmadığını ancak virüsün kendisinde olmadığını söyledi.

NTV Washington DC temsilcisinin aktardığınına göre Trump, “Test yaptırmadım ama Koronavirüs bende yok, çünkü belirtileri yok. Endişe etmeyin, virüs gidecektir” dedi.

ABD’de, geçtiğimiz günlerde Trump’la görüşen iki Cumhuriyetçi kongre üyesi, Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurmaları sonrası kendilerini karantinaya almışlardı.

ABD’de şu ana kadar 50 eyaletin 34’ünde Koronavirüs görüldü. En az 762 vaka kişinin testleri pozitif çıktı, virüs sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.