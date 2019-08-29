Dünya

Trump: Taliban ile anlaşmaya varılsa da ABD askerleri Afganistan’da daimi kalacak

29 Ağustos 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile anlaşmaya varılması halinde bile Amerikan askeri birliklerinin Afganistan’da daimi olarak kalacaklarını söyledi.

Fox News radyosuna konuşan Trump, asker sayısının önce 8 bin 600’e indirileceğini, sonra da gelişmelere bağlı olarak karar verileceğini vurgulayarak “Orada daimi olarak varlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Trump, ABD’ye Afganistan kaynaklı bir başka saldırı olması durumunda “Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir güçle geri döneriz” diye konuştu.

ABD ile Taliban heyetleri arasındaki müzakereler Ocak ayından bu yana Katar’da devam ediyor.

ABD, Taliban’ı 11 Eylül 2001 saldırılarıyla bağlantılı bulunan El Kaide’nin Usame Bin Ladin de dahil üst düzey liderlerini barındırmakla suçlayarak Ekim 2001’de Afganistan’ı işgal etmişti.

Ülkede Taliban hükümetini devirdikten sonra grup ülke çapında saldırı eylemleri başlatmıştı.

1996-2001 yılları arasında Afganistan’ı yöneten Taliban ülkenin önemli bir bölümünde hala kontrolü elinde bulunduruyor.

Nüfusu yaklaşık 15 milyon olan Afganistan’da halkın yarısı, Taliban’ın kontrol ettiği ya da düzenli saldırılar düzenlediği bölgelerde yaşıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ekim 2001- Mart 2019 tarihleri arasında Afganistan’daki savaşa 760 milyar dolar harcandığı ifade ediliyor.

Bugün Afganistan’da yaklaşık 14 bin Amerikan askeri bulunuyor. Savaşın tırmandığı dönemlerde bu sayı 100 bine kadar çıkmıştı.

Ayrıca 11 bin kadar sivilin ülkedeki yeniden inşa çalışmaları için Afganistan’da bulunduğu belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre, savaş başladığından bu yana 2300 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 20 bin 500 asker de yaralandı.

Birleşmiş Milletler, 2019’un ilk yarısında Afganistan’da süren çatışmalarda Afgan ve Amerikan ordularının, Taliban’a göre daha fazla sivilin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.

ABD ve Afganistan’a ait savaş uçaklarının Taliban’a karşı yürüttüğü operasyonlarda, Ocak 2019’dan Haziran 2019’a kadar 717 sivil hayatını kaybetti.

 

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