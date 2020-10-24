Donald Trump oyunu kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde oyunu kullandı. Joe Biden’a karşı yarışan Trump, kime oy verildiğinin sorulması üzerine, “Trump adında bir adama oy verdim” dedi.

Trump,, seçim gününden önce Florida’daki evinin yanındaki merkeze giderek oyunu verdi.

ABD Başkanı, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada seçim merkezine giderek oy vermenin daha güvenli olduğunu söyledi. Gazetecilerin “kim için oy verdiniz” sorusunu “Trump adında bir adama oy verdim” diyerek esprili şekilde cevapladı..

ABD’de Covid-19 salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanma sistemi de kullanılıyor.

Trump daha önce yaptığı açıklamada posta yoluyla oy kullanmayı eleştirmiş, güvenirliliğini sorgulayarak seçim sonuçlarının mahkemede bitebileceğini söylemişti.