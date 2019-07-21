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Trump, kefalet sistemi olmayan İsveç’e ASAP Rocky’nin kefaletini ödemeyi teklif etti

21 Temmuz 2019

“İsveç’te hukuk karşısında herkes eşittir ve hükümet yasal sürece müdahale edemez”

ABD Başkanı Donald Trump, Stockholm’de bir sokak kavgasına karıştıktan sonra gözaltına alınan rap sanatçısı ASAP Rocky’nin kefalet bedelini ödeyeceğine garanti verdi. İsveç’te yasalara göre gözaltına alınan kişiler kefaletle serbest bırakılamıyor.

AFP’nin aktardığına göre Trump ve İsveç Başbakanı Stefan Lovfen dün ASAP Rocky hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lovfen, ABD’li sanatçıya adil davranılacağını dair garanti verdi. Trump, görüşmeden sonra yaptığı paylaşımda, “Ben de ona ASAP’ın kaçma tehlikesi olan biri olmadığını söyledim ve kefaletini ödemek veya alternatif bir yol için kefil oldum” yazdı.

Trump’ın açıklamalarına göre ikili 48 saat içerisinde konu hakkında tekrar görüşmek üzere anlaştılar. Lofven ise bir görüşme daha yapılabileceğini ancak kesin bir tarih belirlemediklerini ifade etti.

Lofven’in sözcüsü 20 dakika süren telefon görüşmesini “saygılı ve dost canlısıydı” diyerek yorumladı. Sözcünün açıklamalarına göre görüşmede Lofven, İsveç’te yargının bağımsız olduğunu vurguladı ve “İsveç’te hukuk karşısında herkes eşittir ve hükümet yasal sürece müdahale edemez” dedi.

ASAP Rocky, 30 Haziran’da çıkan kavganın ardından 3 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. İsveçli savcılar ABD’li sanatçıya belirlenen süreçte bir suçlama yöneltemediği için uzatma istedi. Rocky’nin gözaltı süresi 25 Temmuz’a kadar uzatıldı.

ABD’de birçok sanatçı ve Kongre üyesi ünlü rapçinin serbest bırakılması için bir kampanya yürütüyor.

 

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