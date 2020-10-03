Trump hastaneye yatırıldı

Beyaz Saray, Kovid-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi. Beyaz Saray, Kovid-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı. “Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak” ifadesini kullanan McEnany, Trump’ın kendisine ve eşi Melania Trump’a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı. Açıklamadan birkaç saat sonra, ABD Başkanı Beyaz Saray’dan ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi. Trump, Beyaz Saray’dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi.