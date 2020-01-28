Trump, Filistin olmaksızın sadece İsrail’le ‘Yüzyılın Anlaşması’nı açıkladı

ABD Başkanı, Filistin’i dışlayıp ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını taktığı 80 sayfalık planını İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte sundu. Trump’ın ‘gerçekçi’ diye nitelediği ‘iki devletli çözüm’ planı, İsrail^’e ‘bölünmez başkenti’ olarak Kudüs ve Yahudi yerleşimleri üzerinde tam kontrol veriyor. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti de öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump şöyle konuştu:

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıklıyor: https://sptnkne.ws/BkbM Sputnik Türkiye paylaştı: 28 Ocak 2020 Salı

* İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.

* İsrail ziyaretimde (Filistin Yönetimi Başkanı) Mahmud Abbas’la Beytüllahim’de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm.

* Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim. Benim vizyonum iki tarafa da kazan-kazan sunuyor.

* Geçmiş ABD Başkanları Ortadoğu barışına ulaşma çabalarında acıklı şekilde başarısız oldu. Ama ben küçük şeyler yapmak ya da büyük sorunlardan çekinmek için seçilmedim.

* Bu bugüne değin sunulmuş en ciddi, gerçekçi, ayrıntılı plandır, İsraillileri, Filistinlileri ve bölgeyi daha güvenli ve müreffeh kılabilecek plandır.

* Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.

* Gerçekçi iki devletli çözüm ile Filistin’in İsrail’in güvenliğine tehdidi azaltılacaktır.

* İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu’ya teşekkür ediyorum. Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız.

(Trump, basın toplantısının ardından sözünü ettiği haritanın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. ABD Başkanı iki ayrı paylaşımla “Doğu Kudüs’ün kısımlarında başkenti olan geleceğin Filistin devleti böyle görünebilir” ve “Her zaman İsrail Devleti ve Yahudi halkı ile birlikte duracağım. Onların güvenliğini ve tarihi yurtlarında yaşama haklarını kuvvetle savunuyorum. Barış zamanı!” dedi.)

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

* Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır.

* Kudüs İsrail’in bölünmemiş başkenti kalacaktır.

* İsrail için çok şey yaptım, Kudüs’ü başkent tanıdım, elçiliği taşıdım, Golan’daki egemenliğini tanıdım, en önemlisi korkunç ve berbat İran nükleer anlaşmasından çekilmekti. (Alkışlar eşliğinde Trump-Netanyahu el sıkışması)

* Benim vizyonumun İsrail Devleti’nin parçası olarak gördüğü her toprak üzerinde İsrail egemenliğini ABD tanıyacaktır.

* Filistin için de çok iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı.

* Bir daha bu kadar iyi bir ekip göremeyecekler, hepsi çok iyi anlaşma yapıcılar, karşı tarafın da iyi olmasını istiyorlar.

* Bu harita Filistin’in bugünkü topraklarını iki katından fazlasına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD gururla büyükelçilik açacak. Hiçbir Filistinli yerinden edilmeyecek.

* Filistin halkına sonunda refah ve mutluluk gelecek, dış yardım olmaksızın kendi başlarının çaresine bakacaklar, çok başarılı bir halk kendileri.

* Plan Filistin’e 50 milyar dolarlık ticari yatırım sağlayacak ve iyi yürütülürse Filistinliler için 1 milyon istihdam yaratacak.

* Filistin’e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngörüyoruz. Sayın Abbas’a mektup gönderdim ve kendisine Filistinlilere tahsis edilen toprağın onlar için 4 yıl açık tutulacağını söyledim.

* Bu, bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son şans.

* Bu tarihi fırsata olan yanıtınız, Filistin’in devlet olması için nasıl liderlik yaptığınızı dünyaya gösterecek.

* İran rejimi büyük oranda zayıflamış durumda. (İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani’yi, dünyanın bir numaralı teröristini ortadan kaldırdık. Hizbullah’ın başı ile birlikte iyi şeyler peşinde değillerdi. İsrail nefretini yaymaya çalışıyorlardı, Kudüs’ü özgürleştirmek için İsrail’le savaşmamız gerek diyorlardı, İsrail’in düşman olduğunu söyleyerek Ortadoğu’yu bölmeye çalışıyorlardı. (Alkışlar eşliğinde Trump-Netanyahu el sıkışması)

* Gerçekte Kudüs özgür ve kurtarılmıştır.

* İslam dünyasının 1948’te yaptığı hatayı, İsrail’i tanımak yerine saldırma hatasını düzeltmesinin zamanı gelmiştir.

* Filistinliler İsrail’i Yahudi devleti olarak tanımalı ve mülteci sorunu İsrail dışında çözülmeli.

* Mescid-i Aksa’nın statüsü değişmeyecek, İsrail bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa’daki ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edecek.

* Ürdün’ün bu konudaki özel durumu bugüne kadar olduğu gibi korunacak ve bu ülke İsrail ile çalışmaya devam edecek.

* Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a buraya elçilerini gönderdikleri için teşekkür ediyorum.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu şöyle konuştu:

* Ortadoğuda uzun bir yolculuğun öncesi su içeriz. Gerçekten sıradışı bir yolculuk. Donald, bugün burada olmaktan onur duyuyorum, yaptığın her şey için teşekkürler…

* Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ın burada elçilerini görmek çok güzel, ne kadar önemli bir anda olduğumuzu gösteriyor.

* Bu tarihi bir gün, 14 Mayıs 1948’i hatırlıyoruz, o gün Başkan Truman İsrail devletini tanıyan ilk lider olmuştu.

* Siz (Trump) de tarihimiz için önemli topraklardaki hakkımızı tanıyan ilk başkan oldunuz.

* Bu, İsrail için, barış için harika bir plan.İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım. Trump’ın planı kalıcı barış için gerçekçi bir yol.

* Filistin tarafıyla müzakere etmeyi kabul ettim çünkü Trump’ın barış planı gerekli dengeyi sağlıyor.

* İsrail’in kendisini savunması için Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ve diğer yerlerde İsrail egemenliğinin bulunması gerektiğini Trump tanıyor.

* Planı kapsamında ABD (Batı Şeria’daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacak. İsrail, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürecek. Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı olmayacak.

* (Trump’ın damadı ve başsanuşmanı) Jared, bugün Yahudi halkının güvenliğinin temin edilmesine yardım ettin. Yahudi devleti sana ve Trump’a sonsuz bir minnet borçludur.

* Yüzyılın anlaşması yüzyılın fırsatıdır ve İsrail bu fırsatı kaçırmayacaktır.