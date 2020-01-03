Trump: ABD ordusu, Kasım Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü

İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “İran’da rejim değişikliği peşinde değiliz ama saldırgan davranışlarından vazgeçmeliler” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin dün gece Bağdat’ta suikastle öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

‘Rejim değişikliği istemiyoruz’

“İran halkına son derece saygı duyuyoruz ve İran’da rejim değişikliği peşinde değiliz” diyen Trump, İran yönetimine ‘saldırgan tutuma son verme’ çağrısında bulundu.

ABD Başkanı, “İran, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için vekillerini kullanmaya derhal son vermeli” dedi.

‘Benim talimatımla öldürüldü’

Trump, “Kasım Süleymani, Ortadoğu’da binlerce masum insanı öldürdü” diye konuşan Trump, “ABD ordusu, Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü” ifadelerini kullandı.

‘Hedef listemiz var’

“Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız” diyen ABD Başkanı, Süleymani’nin ABD’li diplomatlara saldırı planladığını öne sürdü. Trump, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne geçen hafta yapılan saldırıların Süleymani tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, “Dün savaş başlatma değil, savaşı durdurma yönünde karar aldık” diye ekledi.

Dün gece saatlerinde Irak devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğünü bildirmiş, suikastı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üstlenmişti.