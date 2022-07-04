Trio Bellapaix Londra’da konser verdi

Ülke sanatçıları Nihat Ağdaç, Gürhan Nuray ve Rüya Taner’in oluşturdukları ve 2021 yılında çalışmalarına başlayan Trio Bellapaix, Londra’da St. James Piccadilly’de konser verdi.

Sanatçılardan yapılan açıklamaya göre, ana sponsorluğunu Londra’daki Bromcom Computers Plc şirketinin üstlendiği 23 Haziran’da gerçekleşen konsere, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Özyalçın Construction, KKTC Londra Temsilciliği ve Ruschil & Bailly de destek verdi.

Trio Bellapaix’nin repertuvarında Clara Schumann’ın Op. 17 Sol minör piyanolu üçlüsü, Astor Piazzolla’nın Revolucionario ve Oblivion eserlerinin üçlü düzenlemeleri yanı sıra İngiliz halk şarkısı Greensleeves ve bis parçası olarak da düzenlemesi Rüya Taner ve Cahit Kutrafalı’ya ait Kıbrıs Türk halk şarkısı Bahçada Guzu yer aldı.

Londra St. James Piccadilly’de yeniden konser vermek için davet alan Trio Bellapaix, izleyicilerle kısa süre bir araya gelerek, gelecek planları hakkında konuşup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada, Trio Bellapaix’in Kıbrıs, Türkiye, Finlandiya ve Şili’de gerçekleştireceği konserler için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.