Spor

Triatlonda “zafer” Arhan ve Ayşa’nın

20 Temmuz 2020

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu bünyesindeki kulüpler ve ferdi sporculara yönelik düzenlenen sezonun ilk resmi organizasyonu dün (19 Temmuz Pazar) Lefke’de gerçekleşti. Spor Dairesi tarafından 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Sprint Triatlonu yarışında 37 sporcu yarıştı.

Federasyona tescilli Ares, Aspava ve Tüfekçi spor kulüplerinin sporcuları ve ferdi sporcuların katılımı ile gerçekleşen Zafer Kupası Sprint Triatlonu’nda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Triatlon sporunun en hızlı yarışı olan sprint mesafesindeki parkurda kazanan Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan oldu. Hüseyin Arhan yarışmayı 1 saat 9 dakikada bitirirken, ikincilik Aspava Spor Kulübü’nden Ekrem Kaide’nin oldu. Ekrem yarışı 1 saat 9 dakika 27 saniyede tamamlarken, üçüncülüğü yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan; 1 saat 9 dakika 47 saniyelik derecesi ile elde etti.

Yarışmada kadınlar kategorisinde ise kazanan 1 saat 23 dakika 44 saniye ile Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Kadınlar kategorisinde ikinci ve üçüncü sporcular da Ares Spor Kulübü sporcuları oldu.

İkinciliği 1 saat 26 dakika 41 saniye ile Emine Uluçay, üçüncülüğü ise 1 saat 29 dakika 07 saniye ile Melda Ünal kazandı.

Yarışma sonrası düzenlenen törende genel klasmanda ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı takdim etti.

YARIŞMA SONUÇLARI ŞÖYLE:

GENEL KLASMAN ERKEK

1.Hüseyin Arhan              Ares                      1:09:00

2.Ekrem Kaide                  Aspava                 1:09:27

3.Buğra Korahan              Ares                      1:09:47

 

GENEL KLASMAN KADIN

1.Ayşa Küçükakça           Ares                      1:23:44

2.Emine Uluçay                Ares                      1:26:41

3.Melda Ünal                    Ares                      1:29:07

4.Mine Devrim                 Tüfekçi                 1:29:41

5.Püren Eda Gözer         Ares                      1:45:38

6.Pembe Abohorlu         Aspava                 1:55:42

 

YAŞ GRUPLARI

14-19 Yaş

1.Mert Türsoy                  Tüfekçi                 1:13:10

2.Ersun Hasan                   Tüfekçi                 1:17:46

3.Mustafa Aslan              Tüfekçi                 1:21:43

4.Hasan Eratlılar               Aspava                 1:24:08

 

20-29

1.Berk Bağrıkara              Aspava                 1:12:00

2.Tuğcan Özkıcan            Tüfekçi                 1:13:37

3.Dinçer Şöföroğlu          Tüfekçi                 1:18:17

4.Mehmet Korkut           Aspava                 1:20:15

 

30-34

1.Berkay Ramiz                Tüfekçi                 1:16:23

2.İnsel Üstüner                Tüfekçi                 1:18:45

3.Deniz Kalıbcıoğlu          Ares                      1:19:07

4.Kerem Güneşer           Tüfekçi                 1:26:39

4.Ali Dükyancı                   Tüfekçi                 1:26:39

4.Sermet Buran                               Tüfekçi                 1:26:39

7.Hasan Karşılı                  Tüfekçi                 1:33:28

35-39

1.Özgü Özyiğit                  Tüfekçi                 1:20:54

2.Onur İstillozlu                               Tüfekçi                 1:26:18

3.Şevket Türeli                 Ferdi                     1:32:20

4.Doğuş Arman                Tüfekçi                 1:49:36

 

40-49

1.Şevki Ahçıhoca             Aspava                 1:10:03

2.Murat Çiftçi                    Aspava                 1:16:37

3.Yankı Karadağlı             Aspava                 1:21:54

4.Özgür Eroğlu                  Aspava                 1:26:13

4.Murat Mehrübeoğlu  Aspava                 1:26:13

6.Utku Şakir                       Tüfekçi                 1:33:00

 

50+

1.Cemal Abohorlu           Aspava                 1:22:38

2.Mustafa Korkut            Aspava                 1:23:58

3.Erhan Raif                       Ferdi                     1:44:58

 

FOTOĞRAFLAR: GÜRSEL KARAGÖZLÜ


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of MTG olağanüstü genel kurula gidiyor

MTG olağanüstü genel kurula gidiyor

15 Temmuz 2020
Photo of Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

15 Temmuz 2020
Photo of Neşe: Emeğinin çalınmadığı hak edenin yerini aldığı bir ligin tamamlanması temenni ediyoruz

Neşe: Emeğinin çalınmadığı hak edenin yerini aldığı bir ligin tamamlanması temenni ediyoruz

14 Temmuz 2020
Photo of Meclis Futbol Takımı, KKTC Masterler ile 20 Temmuz anısına karşılaştı

Meclis Futbol Takımı, KKTC Masterler ile 20 Temmuz anısına karşılaştı

14 Temmuz 2020
Photo of Dikmen sokak basketbolu ile coştu

Dikmen sokak basketbolu ile coştu

14 Temmuz 2020
Photo of Sezon sonuna kadar olan maçların programı açıklandı

Sezon sonuna kadar olan maçların programı açıklandı

13 Temmuz 2020
Photo of BTM 2.Ligi 25 Temmuz’a ertelendi

BTM 2.Ligi 25 Temmuz’a ertelendi

13 Temmuz 2020
Photo of Man City’nin men cezası kaldırıldı

Man City’nin men cezası kaldırıldı

13 Temmuz 2020
Photo of Lefkoşa’da Macila kazandı

Lefkoşa’da Macila kazandı

13 Temmuz 2020
Photo of Kadıköy’de kazanan Sivasspor

Kadıköy’de kazanan Sivasspor

12 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı