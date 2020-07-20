Triatlonda “zafer” Arhan ve Ayşa’nın

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu bünyesindeki kulüpler ve ferdi sporculara yönelik düzenlenen sezonun ilk resmi organizasyonu dün (19 Temmuz Pazar) Lefke’de gerçekleşti. Spor Dairesi tarafından 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Sprint Triatlonu yarışında 37 sporcu yarıştı.

Federasyona tescilli Ares, Aspava ve Tüfekçi spor kulüplerinin sporcuları ve ferdi sporcuların katılımı ile gerçekleşen Zafer Kupası Sprint Triatlonu’nda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Triatlon sporunun en hızlı yarışı olan sprint mesafesindeki parkurda kazanan Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan oldu. Hüseyin Arhan yarışmayı 1 saat 9 dakikada bitirirken, ikincilik Aspava Spor Kulübü’nden Ekrem Kaide’nin oldu. Ekrem yarışı 1 saat 9 dakika 27 saniyede tamamlarken, üçüncülüğü yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan; 1 saat 9 dakika 47 saniyelik derecesi ile elde etti.

Yarışmada kadınlar kategorisinde ise kazanan 1 saat 23 dakika 44 saniye ile Ares Spor Kulübü’nden Ayşa Küçükakça oldu. Kadınlar kategorisinde ikinci ve üçüncü sporcular da Ares Spor Kulübü sporcuları oldu.

İkinciliği 1 saat 26 dakika 41 saniye ile Emine Uluçay, üçüncülüğü ise 1 saat 29 dakika 07 saniye ile Melda Ünal kazandı.

Yarışma sonrası düzenlenen törende genel klasmanda ve yaş grubunda dereceye girenlere ödülleri Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı takdim etti.

YARIŞMA SONUÇLARI ŞÖYLE:

GENEL KLASMAN ERKEK

1.Hüseyin Arhan Ares 1:09:00

2.Ekrem Kaide Aspava 1:09:27

3.Buğra Korahan Ares 1:09:47

GENEL KLASMAN KADIN

1.Ayşa Küçükakça Ares 1:23:44

2.Emine Uluçay Ares 1:26:41

3.Melda Ünal Ares 1:29:07

4.Mine Devrim Tüfekçi 1:29:41

5.Püren Eda Gözer Ares 1:45:38

6.Pembe Abohorlu Aspava 1:55:42

YAŞ GRUPLARI

14-19 Yaş

1.Mert Türsoy Tüfekçi 1:13:10

2.Ersun Hasan Tüfekçi 1:17:46

3.Mustafa Aslan Tüfekçi 1:21:43

4.Hasan Eratlılar Aspava 1:24:08

20-29

1.Berk Bağrıkara Aspava 1:12:00

2.Tuğcan Özkıcan Tüfekçi 1:13:37

3.Dinçer Şöföroğlu Tüfekçi 1:18:17

4.Mehmet Korkut Aspava 1:20:15

30-34

1.Berkay Ramiz Tüfekçi 1:16:23

2.İnsel Üstüner Tüfekçi 1:18:45

3.Deniz Kalıbcıoğlu Ares 1:19:07

4.Kerem Güneşer Tüfekçi 1:26:39

4.Ali Dükyancı Tüfekçi 1:26:39

4.Sermet Buran Tüfekçi 1:26:39

7.Hasan Karşılı Tüfekçi 1:33:28

35-39

1.Özgü Özyiğit Tüfekçi 1:20:54

2.Onur İstillozlu Tüfekçi 1:26:18

3.Şevket Türeli Ferdi 1:32:20

4.Doğuş Arman Tüfekçi 1:49:36

40-49

1.Şevki Ahçıhoca Aspava 1:10:03

2.Murat Çiftçi Aspava 1:16:37

3.Yankı Karadağlı Aspava 1:21:54

4.Özgür Eroğlu Aspava 1:26:13

4.Murat Mehrübeoğlu Aspava 1:26:13

6.Utku Şakir Tüfekçi 1:33:00

50+

1.Cemal Abohorlu Aspava 1:22:38

2.Mustafa Korkut Aspava 1:23:58

3.Erhan Raif Ferdi 1:44:58

FOTOĞRAFLAR: GÜRSEL KARAGÖZLÜ