Triatlon Federasyonu sezonun son yarışını sadece takım kategorisinde gerçekleştirdi

TRİATLONDA “TAKIM” FİNALİ KEYİF VERDİ

Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun son organizesini eğlence amaçlı sadece takım kategorisinde gerçekleştirdi. Ülkemizde ilk kez bir yarış sadece takım kategorisinde gerçekleşti ve tüm sporcular neşeli, keyifli, eğlenceli ve bir o kadar da çekişmeli yarış tamamladı.

Bir sporcu yüzdü, farklı bir sporcu bisiklet sürdü üçüncü bir sporcu ise koşarak finişe ulaştı. Dileyen takımlar 2 sporcudan oluştu ve bir sporcu iki branşı birlikte gerçekleştirerek yarış sonuna gelme için mücadele etti.

Olimpik mesafede İskele’de gerçekleşen yarışmada sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Yarışın en hızlı zamanına Tüfekçi takımı adına yarışan Nermin Ulaç, Şevket Türel ve Hakan Tazegül imza attı. Bu üçlüyü 3 saniye fark ile yine Tüfekçi’den Tuğcan-İlker-Yusuf takip etti. Yarışın üçüncüsü ise Ares’ten Yusufcan-Hüseyin ve Veli oldu.

Dereceler şöyle: