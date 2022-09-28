Triatletlerimiz Ironman Barcelona’da finiş peşinde

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan triatlon sporunun en zorlu iki mesafe yarışması bu hafta

sonu İspanya’da Barcelona’da gerçekleşecek ve ülkemizden de sporcular bu yarışmada mücadele edecek.

Ülkemizden Ares Spor Kulübü’nden 7 sporcu ve Tüfekçi Spor Kulübünden 1 sporcu Barcelona’da iki farklı mesafede yarışacaklar. Ironman Barcelona’da 140.6 ve 70.3 mesafelerinde iki farklı yarış gerçekleşecek.

Triatlonun en zorlu yarışı olan 140.6 mesafesinde gerçekleşecek Ironman’da Ares’ten Hüseyin Arhan 5’inci kez finişe ulaşmayı deneyecek. Yaklaşık 3 ay önce İspanya’da 4’üncü Ironman zaferini yaşayan Hüseyin Arhan bu kez Barcelona’da 5’inci finiş için mücadele edecek. Yine Ares’ten Buğra Korahan ve Kemal Elektrikçi de Ironman 140.6 mesafesinde ilk kez finişe ulaşmak için yarışacak. Hüseyin Arhan, Buğra Korahan ve Kemal Elektrikçi 3.8 kilometre yüzecek, 180 kilometre bisiklet sürecek ve 42.2 kliometre mesafesinde koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.

70.3 MESAFESİNDE YARIŞACAKLAR

Ülkemiz triatletlerinden 5 kişi de Ironman 70.3 mesafesinde Barcelona’da mücadele edecek. Ares Spor Kulübü’nden Erim Barani, Serkan Benzinci, Görkem Bulunç ve Utku Şakir ile Tüfekçi Spor Kulübü’nden Şevket Türel Ironman Barcelona 70.3 yarışında finişe ulaşma mücadelesi verecekler. Sporcular Ironman Barcelona 70.3 yarışında 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacaklar.