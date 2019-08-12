Kıbrıs
Trafik levhasına çarptı
Arda Güven (E-24), yönetimindeki 34 JJ 5092 plakalı motosikletle Güzelyurt’a doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Gönyeli ağıllar çemberinin bordür taşlarına ve çemberdeki trafik levhasına çarptı.
Sürücü Arda Güven ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre Kaya (E-23) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Kaya, acil serviste müşahede altına alınırken, ağır yaralanan Arda Güven Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde sevk edilerek, yoğun bakıma alındı.