Trafik kazasında öldüğü söylenen Green’in polis tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Polis arabadan çıkmasını istediği adama “Ellerini göster” diyor. “Özür dilerim. Ben sizin kardeşinizim. Korkuyorum” diye bağıran 49 yaşındaki Greene, arabadan çıktıktan sonra polis tarafından yumruklanıyor ve yerde sürükleniyor. Polisin şok tabancası kullandığı adam, yerde acı içinde kıvranıyor.

Bir polis defalarca şok tabancası kullanarak Greene’e “Ellerini arkana koymazsan yine bunu alacaksın” diyor. Bir başka polis de her yerin kan olduğunu söyleyerek “Umarım bu adamda AİDS yoktur” diye konuşuyor.

Emniyet yetkilileri, olay sonrasında Greene’in aracıyla bir ağaca çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Ailesiyse dava açarak polisin üzerindeki vücut kamerası görüntülerinin yayımlanmasını istemişti.

Dava kayıtlarına göre, hastaneye kaldırıldıktan dakikalar sonra hayatını kaybeden Greene’nin aşırı güç kullanımı sonucu kalp krizi geçirdiği bildirilmişti. İki yıl boyunca görüntüleri yayımlamayı reddeden Louisiana polisi, olaydan aylar sonra soruşturma başlatmıştı.

Greene’in ailesinin avukatı Lee Merritt, yayımlanan görüntülerin olayda rol oynayan polislerin suçlu bulunmasını sağlamasını umduğunu dile getirdi. Merritt, yetkililerin olayın üzerini örtmeye çalıştığını ifade ederek “Bu tamamen teslim olmuş bir adama yol kenarında yöneltilen korkunç bir saldırı” dedi.

Olayda yer alan 4 polis görevden uzaklaştırılırken, Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Independent Türkçe, Washington Post, CNN