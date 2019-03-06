Kıbrıs

Trafik kazası: Kaldırım taşına çarpan araç takla attı!

6 Mart 2019

Mağusa – İskele Anayolu üzerinde saat 15:30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza şu şekilde oldu:

“Trafik Kazası 6.3.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa – iskele Anayolu üzerinde, Veliha Özfuttu (K-32), yönetimindeki NK 615 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Veliha Özfuttu ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Özfuttu (K-69) kaldırıldıkları Gazimağusa devlet Hastanesi’nde tedvileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

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