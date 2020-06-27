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Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı

27 Haziran 2020
Trabzonspor


Alanyaspor karşısında geçen hafta puan kaybeden Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmada 10 kişi kalan Ankaragücü ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Trabzon Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı bordo mavililer, Alexander Sörloth’un 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına 1-0 önde giren Karadeniz ekibi, Gerson Rodrigues’in 63. dakikadaki penaltı golüne engel olamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Rodrigues, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından son iki haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor 58 puana yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü ise 25 puanla son sırada haftayı tamamladı.

ÜZÜLMEZ İLK KEZ KULÜBEDE

Hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın yerine Ankaragücü’nün başına geçen İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçıyla ilk kez kulübede yer aldı.

SORLOTH’TAN 20. GOL

Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yer almasında büyük paya sahip olan Norveçli forvet Alexander Sörloth, ligdeki gol sayısını 20’ye çıkardı.

PEREIRA GALATASARAY MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Joao Pereira, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


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