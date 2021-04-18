Toz zerrecikleri yarın gece yarısına kadar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, ülkenin bugün ve yarın, sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, beklenen en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde, 35 – 37 derece dolaylarında olacağını duyurdu ve vatandaşları tedbirli olma konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi ayrıca Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğini de açıkladı.

Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi.