Toygar Davulcu resmen Lefke’de

Süper Lig’in batı ekiplerinden Lefke, yeni teknik patronunu bu akşam düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Haber: Gürsel Karagözlü

Kulübün kuruluş tarihini simge eden 19.43’te düzenlenen imza töreninde yeni dönem için ‘başarı’ vurgusu yapıldı.

“Bu camiada hem ilkleri yaşadık, hem de ilkleri yaşattık”

Deneyimli teknik adam imza töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu. Toygar Davulcu; “İlk kez 2013-2014 sezonunda buraya geldim ve burada 2,5 yıl görev yaptım.

Lefke camiasında çok güzel günlerim oldu. Bu camiada hem ilkleri yaşadık, hem de ilkleri yaşattık.

2013 2014 yılında lefke ye geldim ve 42 yıl sonra Lefke’ye Kıbrıs Kupasını kazandırdım

14-15 maçlık yenilmeme serisi, lig 3’üncülüğü, kupa şampiyonluğu ve her oynadığımız maçta kırılan seyirci rekoru…

Hepsi güzel anılardı. Bana ilk kez teklif yapıldığında bu camiada birçok oyuncunun bu yıl serbest transfer hakkının olduğunu ve ben gelirsem oyuncuların kalacağı söylendi.

Ben de hiç düşünmeden geldim. Hedefimiz, en iyi olmak için çalışmak. Oyuncular sahaya çıkınca arması için, forması için mücadele etsin, sonrasında sıralama da gelir” konuştu