Töre: “İnşallah bize ve gençlerimize ambargo ve izolasyon yapanlar bir gün bundan utanacak ve vazgeçecekler”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Olimpizm Ödülleri törenine katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Birçok sporcumuz Türkiye Milli Takım forması altında başarılar elde ediyor. Anavatan Türkiye’ye sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“Spor ambargosunun Birleşmiş Milletler’in kuruluş ilkelerine aykırı olduğuna” söyleyen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” söylemini anımsatarak, “Kıbrıs Türk halkının ve gençlerin bu sözü şiar edinmesi gerektiğini” ifade etti.

Töre, “Ambargoların ve izolasyonların çok yakın zamanda kırılacağına inandığını” belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan “KKTC’yi tanıyın” çağrısını “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

“Bugün ambargolar başta olmak üzere birçok sıkıntı yaşanıyor diye devletten ve egemenlikten vazgeçilmesinin söz konusu olamaz” diyen Töre, KKTC’nin tanınması yönünde yapılan çağrıyı selamladıklarını kaydetti.

Töre, “Anavatan ile birlikte yola devam ediyoruz. İnşallah bize ve gençlerimize ambargo ve izolasyon yapanlar bir gün bundan utanacak ve vazgeçecekler” dedi.

Töre, konuşmasının ardından sporculara ödüllerini verdi.