Töre başkanlığındaki heyet Pazartesi Hatay’a gidecek

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre başkanlığında 41 kişilik bir heyet, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Pazartesi günü Hatay’a gidiyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekilleri Dursun Oğuz, Yasemi Öztürk, Özdemir Berova ve Aytaç Çaluda’nın yanı sıra İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü’nün de aralarında bulunduğu heyette, bazı UBP parti meclisi üyeleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler yer alıyor.

Valilik ve cephe hattında çeşitli ziyaretlerde bulunacak heyet, Salı akşamı yurda dönecek.