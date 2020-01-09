Güney KıbrısKıbrıs

Töre: Amerikan askerlerinin Kıbrıs’ta konuşlandırılmasına izin verilmesi kabul edilemez

9 Ocak 2020

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Amerikan askerlerinin Kıbrıs’ta konuşlandırılmasına izin vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş anlaşmalarına da aykırı olan bu izinlendirmenin uluslararası ilişkilere de uygunsuz olduğun kaydetti.

Töre, şunları dile getirdi:

“Bölgemizde ABD’ye olan tepkiler artarken Rum Yönetiminin İsrail, Fransız derken şimdi de ABD’ye askeri amaçlarla yer vermesi barışa hizmet etmemektedir. Doğu Akdenizde, Ortadoğuda ve Avrasya bölgesinde yaşanan gerginliklerin, terörist faaliyetlerin, süikastlerin ve iç savaşların en büyük müsebbibi ABD ve Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyesidir.

Dünya beşten büyüktür sözü tam yerinde bir ifade olmasına rağmen ABD temel insan haklarını çiğnemeye devam etmektedir.

Okyanusların ötesinden gelip bölgemizde istikrarsızlık yaratanlara karşı birlik olmalıyız.”



Etiketler

İlgili Makaleler

Washington

Gübre analiz sonuçları

9 Ocak 2020

İskele Belediyesi, İskele – Boğaz yoluna dikkat çekti

9 Ocak 2020
Ersin Tatar

Başbakan Tatar, yarın İstanbul’a gidiyor

9 Ocak 2020

Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor

9 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı