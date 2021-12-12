“Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma” bir araya geldiler

Faaliyetlerinde öncelikle gençliğe kötü alışkınlardan uzak tutmayı hedefleyen, toplumsal dayanışma yaratarak maddi, manevi ve eğitim amaçlı ihtiyaçları gönül birliğiyle çözme amacıyla kurulan dernek faaliyetine başladı

Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dün Nazende Ocakbaşı Restoran’da düzenlenen yemekli toplantıyla kuruldu.

Toplumsal dayanışma yaratarak tüm kesimlerde ihtiyaç duyulan maddi, manevi ve özellikle eğitim amaçlı ihtiyaçları gönül birliğiyle çözme amacıyla kurulan dernek, yönetimini ve kurucu üyelerini seçerek faaliyet göstermeye başladı.

Faaliyetlerinde öncelikle gençliğe kötü alışkınlardan uzak tutmayı hedefleyen dernek, sosyal hizmet, sosyal yardım, konser ve tiyatro gibi hizmetlerle çocuklara ve yetişkinlere maddi manevi destek olmak istiyor.

Üyelerin bir araya geldiği etkinlikte Başkan Nafi Ölmez, Asbaşkan Kemal Sabah, Genel Sekreter Servet Sabah seçilirken, Mustafa Kırk, Talal Ölmez, Mehmet Ölmez, Lütfi Çetin, Sami Ölmez ve Sabahattin Ölmez derneğin kurucu üyeleri oldu.

Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez üyelere ve destekçilere olan ilk konuşmasını yaptı. Ölmez, “Sevgili arkadaşlarım, Değerli dostlar ve basın mensupları, Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin düzenlediği bugünkü birlikteliğimize hoş geldiniz. Birlik ve beraberlik hislerini bulunduran insanların arasındaki savaşlar, kırgınlıklar veya huzursuz bir ortam olmaz. Onun yerine yardımlaşma hakim olur. Birlik ve beraberlikten hiç bir zaman insana zarar getirmez. Bizler aynı topraklarda büyüyüp yetişmiş insanlarız. Gün kişisel hesapların günü değil, gün yaşadığımız kırgınlıkların, farklılıkların günü değil, gün layık olmadıklarımıza dur demek için kenetlenme günüdür. Derneğimiz hepimize hayırlı olsun. Birliğimiz daim olsun.” dedi.