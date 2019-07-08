Trafik konusu bugün Başbakanlık’ta masaya yatırıldı.

Trafik kazalarına karşı durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Polis Genel Müdürü’nü acil toplantıya çağıran Başbakan Ersin Tatar, toplantı sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları ile alakalı bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş durumdayız.

Toplantımızda ilk olarak gerek Ulaştırma Bakanlığımız gerekse Polis Teşkilatımız kendi sorumluluk alanlarına giren konular üzerinde yürüttükleri çalışmaları bizlere aktarmış durumdadırlar.

Durum tespitleri yapılmış, kıyaslamalı olarak rakamsal veriler ele alınmış ve trafik kazalarına yönelik kararlı bir mücadelenin başlatılması noktasında ortak bir görüş birliğine varılmıştır.

Bu bağlamda;

Hiç zaman kaybetmeden Trafik güvenliği konusunda “toplumsal bir seferberliğin” başlatılması yönünde kararlı bir irade ortaya konmuştur.

Toplumsal seferberlik ilanının yanında; Eğitim, Altyapı ve Denetim konularında, reform nitelikli birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesi konusu da ele alınmıştır.

Eğitim konusunda, Trafiğin bir ders konusu olarak okullarda işlenmesi, bilgilendirme faaliyetlerinin kampanyalar şeklinde düzenlenmesi bunlardan bazılarıdır.

Buna ek olarak Polis teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu personel eksikliğinin giderilmesi için gerekli personel alımının yapılması ilk Bakanlar kurulu gündeminde (yarın) ele alınacaktır.

Tüm bunların yanında, Tarihte görülmemiş, çok büyük ve çok geniş kapsamlı bir trafik güvenliği farkındalık sürecinin başlatılmasını da kararlaştırmış bulunuyoruz.

Tüm Medya unsurlarının bu farkındalık sürecinin bir paydaşı olmasını hedefliyoruz.

Trafik kazaları konusuna çareler üretmek gelecek seçimlerle alakalı bir şey değildir. Bu bizim gelecek nesiller adına ortaya koymamız gereken çok önemli bir sorumluluktur. Bu politik olmaktan da öte, siyasi olmaktan da öte insani bir durumdur. Özetle insani duygularla ve devlet ciddiyetiyle ele alınmalıdır. Gençlerimiz bir bir aramızdan ayrılmasın, analar babalar bu acıları bir kez daha yaşamasın diye elimizi hükümet olarak taşın altına koymakta kararlıyız.

Diğer yandan bu süreç içerisinde sadece Başbakanlık veya bakanlıklar veya polisimizle yürüyecek bir süreç de değildir. Bu sürece tüm halkımız da dahil olmalıdır. Toplumsal seferberlik ilan etmemizin sebebi de budur.

Tüm denetimleri yapsak da, dünyanın en güzel yollarına sahip olsak da, dünyanın en ağır cezalarını uyguluyor olsak da, trafik kazalarında en önemli faktör ne acıdır ki yine insandır.

Dolayısı ile toplumsal seferberliği çok önemsiyoruz. Bu büyük acıyı ancak hep birlikte çalışırsak sonlandırabiliriz. Tüm paydaşlarla bir araya gelerek yukarıdaki kararlarımızdan başka pek çok ortak karar daha üreteceğiz. İzlenecek süreci sizlerle de paylaşacağız. Ulaştırma bakanımıza ve polis genel müdürümüze bu konu ile alakalı tüm çalışmaların başlatılması noktasında gerekli görevlendirmeleri yapmış bulunuyorum.

Çok kısa bir sürede çalışmalarımız tamamlanacak ve tüm adımları bir bir atmaya başladığımızı sizler de göreceksiniz.

Benim insanımıza güvenim tamdır. Toplumsal seferberlikle ve El birliği ile bu sorunumuzu da ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu vesile ile trafik kazalarında yitirmiş olduğumuz tüm insanlarımıza yeniden allahtan rahmet yaslı ailelerine de buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum.”