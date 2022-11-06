TMK öğrencileri Mental Sağlık Farkındalık Günü etkinliği düzenledi

Mental Health Awareness Day (Mental Sağlık Farkındalık Günü)

3 Kasım Perşembe günü TMK 12 Psychology A level sınıfı öğrencileri,öğretmenleri Tümel Sabancı ile birlikte Mental Sağlık Farkındalık günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte mental sağlık ile ilgili öğrencilerin hazırladıkları bilgilendirici pankartlar ve öğretmen ve öğrencilerin duygularını aktarabilecekleri aktiviteler yapıldı.Etkinlikte öğrenciler “Anonim Dert Kutusu” “kendinizi kötü hissettiğinizde ne duymak isterdiniz? “free hug” “mesaj kutusu” ve ortak pankart yapımı aktiviteleri yaptı. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte yapılan kermeste de elde edilen gelirin Barış Ruh ve Sinir hastanesi Çocuk Bölümü’ne bağışlanacağı açıklandı.