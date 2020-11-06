DövizEkonomi

TL eriyor; dolar, sterlin ve euroda yeni rekor

6 Kasım 2020
dolar





ABD’de başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlığa gitgide yaklaşmasıyla TL de dolar karşısında yeniden gerilemeye başladı.

Dolar bu sabah güne 8.4237 TL’den başladı. Piyasaların gözü ABD’deki seçim sonuçlarındayken gün içinde 8.5587 TL’ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.

Euroda da yeni rekor geldi. 9.95 TL’den açılan euro, 10.1509 TL’ye kadar yükseldi. Sterlin ise 11.2381 TL’ye kadar çıktı.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,52428,53608,55978,4044%1,4313:45
EUR – Euro10,116210,133110,15019,9273%1,6913:44
GBP – İngiliz Sterlini11,206211,226711,241011,0391%1,3713:44
CHF – İsviçre Frangı9,45619,46909,50689,2881%1,7413:44
CAD – Kanada Doları6,52446,53156,51506,5445%1,2513:44







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6 Kasım 2020

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