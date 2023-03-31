Tiyatro ve İnsan

Merhaba değerli okurlarım; sizlere yeniden merhaba diyebilmenin sevincini yürekten yaşarken, “Dünya tiyatrolar günü” dolayısıyla hazırladığım yeni yazımda sizler için; tiyatronun insan hayatında taşıdığı önemi ve toplum için olmazsa olmazlardan olduğunu anlatan örnekleri kaleme aldım.

Tiyatro, yaşanmış veya yaşanabilecek olayların sahne üstünde oyuncular sayesinde, seyirci karşısında canlandırılmasıdır. Tiyatro, düşüncelerin ve yargıların sergilenmesidir. Halka yeniden düşünme, idrak etme olanağı sağlar. Ahlak ve toplum sorunlarını ele alır, bunları iyileştirmek adına izleyenlere mesaj verir. Tiyatrosu olmayan toplumlar, geleneklerini, kültürlerini, dillerini geniş kitlelere yayamazlar bu açıdan kalıcılık taşıyamazlar. Bu yüzden kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biri de tiyatrodur. Öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır.

Tiyatronun zaman kaybına tahammülü yok; çevre sorunlarının, sağlık sorunlarının zaman kaybına tahammülü yok, dünyada hiçbir sorunun çözümsüzlüğe tahammülü yok. Dünya artık yoruldu, gerçekten yoruldu, çünkü yetersiz insanlar onu yordular. Dünya artık sorun çözemeyip sürekli sorun üreten insanlardan bıktı, bunlar dünyayı ateşin içine atıyorlar! Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar. Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine katmak olmalıdır. Tiyatro sanatı, insanı ve insanın toplumla olan zıtlık, çelişki, çekişme ve çatışmalarını ele alır. Eğlendirme amacı ön plânda olan tiyatro, insanın kendisini ve toplumla olan mücadelesini bir sahne aracılığıyla yansıtırken, eğitmeyi de amaçlar. Tiyatronun eğiticiliği çeşitli dönemlerde farklı olmuştur. Bazen kurulu düzeni pekiştirme görevini üstlenmiş, genellikle de mevcut durumu eleştirerek doğru yolu göstermek, toplumu belli bir doğrultuda ileri götürmek gayesini gütmüştür. Tiyatro da diğer güzel sanatlar gibi, dinî törenlerden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki modern tiyatro, Yunan tanrısı “Dionysos” adına yapılan törenlerden esinlenerek oluşmuştur.

Tiyatronun geçmişi çok uzun yıllara dayanır. Ta ki ilkel insan devrinde bile tiyatro vardır. İlkel insan; kuşları, balıkları, vahşi hayvanları avlamış, meyveleri, yaprakları, çiçekleri toplayarak değerlendirmiş, kendilerine evler kurmuş, yaşam alanı oluşturmuş, suyu geçmek ulaşım sağlamak amaçlı sallar yapmıştır. Bu sayede vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi göstermiş, ve yaptığı işin üstünlüğünün de farkına varmış, bu faaliyetlerini çeşitli seslerle ve dans figürleriyle de pekiştirmişlerdir. Örneğin; vahşi hayvanları daha çok avlayabilmek ve avı kolaylaştırmak amaçlı danslar,taklitler yapmışlardır. Böylelikle ilkel tiyatronun ilk temelleri atılmıştır.

Tiyatronun ortaya çıkış amaçlarından biri de insanların eğlenmek, dinlenmek, zaman geçirmek istemesidir. Bu amaç doğrultusunda oyunlar bulunmuş, güncel olayları ve sorunları dile getirip tartışmalar düzenlenmiş, bunun sonunda tiyatro meydana gelmiştir.

Zamanla tiyatroda da gelişme ve ilerleme kaydedilmiştir. Tiyatro bir okul görevini de üstlenir. Çünkü bir yandan toplumu eğlendirirken, dinlendirir, bir yandan da eğitir. Eğitilmek istenen konu tiyatro aracılığıyla da seyircilere aşılanabilir. Tiyatro göze, kulağa ve ruha hitap eder, insanın ruhunu aydınlatır, bir şeyler öğretir.

Tiyatroya seyretmeye gelen insanlar salon adabını, düşünüp yorumlar yapmayı, ve toplumsal kurallara uymayı öğrenirler. Tiyatro, toplumdaki insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlar.

Dünya kapsamında çeşitli tiyatrolar bulunmaktadır. Devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, belediye tiyatroları ve vakıf tiyatroları yanında okul tiyatroları ve çocuk tiyatroları da bulunur. Okul tiyatrosu; eğitici ve geliştirici fayda sağlar. Örneğin toplu yaşamda; dayanışmayı, konuşmayı, düşünebilmeyi, yorum yapabilmeyi öğretir. Özenli olmayı, sorunlar üzerine ve sanata eğilme duygusunu geliştirir. Çocuk tiyatroları ise; çocukların yanlış şeylerle zaman geçirmesini engeller, onların beyinlerini, ruhunu geliştirir, gerçekleri öğretir, kurallara uymalarını sağlar. Temennimiz her beldede birden fazla tiyatro kurularak tüm halkın tiyatroyla tanışmasını sağlamak yönündedir. Tiyatro bir kültür ölçütüdür. Ne kadar çok ise, ne kadar sevilip izleniyorsa, medeniyet seviyesi o kadar yüksek demektir.

Tiyatro iyidir, tiyatro iyileştirir…

Sanat tadında umut dolu , mücadeleden hiç yorulmayacağınız bir yaşam geçirmenizi temenni ederim.

Kalplerinizden huzuru eksik etmeyin. Hoşça kalın, sevgi ile kalın.