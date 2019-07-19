Dünya

Titreme nöbeti geçirirken görüntülenmişti; Merkel’den sağlık durumuna ilişkin açıklama

19 Temmuz 2019

“2021 siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra hayatıma devam etmeyi umuyorum”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Son 1 ay içerisinde 3 kez titreme nöbet geçirirken kameralara yakalanan Alman lider, “Sağlığım hakkındaki soruları anlıyorum ancak bunları yanıtladım. Şansölyelik görevini yerine getirebilirim. 2021 siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra hayatıma devam etmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Von der Leyen‘n Brexit tarihinin ertelenebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Merkel, “İngiltere erteleme isterse bunu değerlendireceğini söylemesini anlıyorum. Yeni İngiliz başbakanla çalışmak onun AB Komisyonu’yla kuracağı ilişkiye bağlı ancak İngiltere’nin kendi yolunu bulacağına güveniyorum. İngiltere, AB üyesi olmasa da bir ortağımız olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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