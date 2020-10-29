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Tırmanmada final yarışı cumartesi günü

29 Ekim 2020
tırmanma yarışı





Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen , Avenue Dereboyu KKTC Tırmanma Şampiyonası son yarışı 31 Ekim Cumartesi günü Boğaz-St Hilarion yolunda gerçekleşecek. Pandemi nedeni ile tüm sporcuların ve görevlilerin PCR testi yapacağı yarışta seyirci alanları da oluşturulmayacak.

Doğa Koyuncu nun lider götürdüğü şampiyona da onu Kemal Topçuoğlu ve Deniz Denner takip ediyor. Doğa Koyuncu nun en az üçüncü gelmesi durumunda şampiyon olacağı yarışta 23 ekip mücadele edecek. Saat 14.00 da start alacak olan Avenue Dereboyu Tırmanma Yarışının servis alanı ise start öncesinde yol üzerinde kurulu olacak. Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasına 1.2 Katsayı ile puan verecek yarış, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da 0.5 katsayı ile puan verecek.

SIRA NOPİLOTCO-PİLOTARAÇSINIF
0Taner BalkanlarNissan Silvia
1Deniz DennerÖmer TopçuMitsubishi Lancer Evo 5E2
2Doğa KoyuncuMazda RX-7E4
3Kemal TopçuoğluHonda CivicE3
4Hasan AltıntaşMehmet KoyduSubaru İmprezaE2
5Gölgem PaşaAli PaşaSubaru İmprezaE2
6Ömer İlhan SayarSerkan BolkanerNissan SilviaE4
7Hasan KarlıtaşNuman KahküllüHonda CivicE3
8İbrahim SayMehmetali BirşenNissan SilviaE4
9Önem BiçentürkOlgaç BiçentürkNissan SilviaE4
10Eser YılsayLisani YılsayNissan 350ZE4
11Ahmet ÖksüzoğlularıNissan SilviaE4
12Enver HaskasapNissan SilviaE4
13Bekir ÖzsusuzluNissan SilviaE4
14Coşkun GürelZiya VaizNissan SilviaE4
15Huri BağrıaçıkAhmet BağrıaçıkNissan SkylineE4
16Fikri MacilaDoğa KoyuncuSkoda Fabia R52
17Selen BilgimerSalih KanatlıMitsubishi Lancer Evo 31
18Sadık BilgimerAhmet BuzlukçuoğluMitsubishi Lancer Evo 41
19Murat AşıkMehmet MişonMitsubishi Lancer Evo XN
20İbrahim Yolcu ArgünHonda Civic4
21Çağkan BozalanlarMehmet DemirağMitsubishi Lancer Evo VIII1
22Hüseyin Gençİzde BulunçMitsubishi Lancer Evo 61
23Niyazi YorgancıoğluFezile YorgancıoğluSuzuki Swift4







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29 Ekim 2020

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