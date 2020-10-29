Tırmanmada final yarışı cumartesi günü

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen , Avenue Dereboyu KKTC Tırmanma Şampiyonası son yarışı 31 Ekim Cumartesi günü Boğaz-St Hilarion yolunda gerçekleşecek. Pandemi nedeni ile tüm sporcuların ve görevlilerin PCR testi yapacağı yarışta seyirci alanları da oluşturulmayacak.

Doğa Koyuncu nun lider götürdüğü şampiyona da onu Kemal Topçuoğlu ve Deniz Denner takip ediyor. Doğa Koyuncu nun en az üçüncü gelmesi durumunda şampiyon olacağı yarışta 23 ekip mücadele edecek. Saat 14.00 da start alacak olan Avenue Dereboyu Tırmanma Yarışının servis alanı ise start öncesinde yol üzerinde kurulu olacak. Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasına 1.2 Katsayı ile puan verecek yarış, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da 0.5 katsayı ile puan verecek.