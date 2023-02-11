Tıp-İş, deprem bölgesinde görev alanlara teşekkür etti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sürecin başından bugüne gönüllü olarak deprem bölgesinde görev alan hekim ve hemşirelere, organizasyonda iş birliği içerisinde olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğine, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikasına, KKTC Sağlık Bakanlığına ve emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve halka teşekkür etti.

Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“6 Şubat 2023 tarihli merkez üssü Türkiye Kahramanmaraş olan depremde, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerini, ülkemizin geleceği evlatlarımızı, öğretmenlerimizi ve vatandaşlarımızı Adıyaman İsias Otelinin yıkılması sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Deprem dolayısı ile Türkiye’nin farklı illerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

Sürecin başından bugüne gönüllü olarak deprem bölgesinde görev alan hekimlerimize ve hemşirelerimize, organizasyonda iş birliği içerisinde olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğine, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikasına, KKTC Sağlık Bakanlığına ve emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve halkımıza teşekkür ederiz.”