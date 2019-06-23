Tiflis’te protestocular Rus gazetecilere saldırdı

Protestocular daha sonra kanalın muhabir ve kameramanını darp etme girişiminde bulundu. Ancak gazetecilerin röportaj yaptığı kadının Gürcistan vatandaşı kocası duruma tepki gösterince saldıganlar olay yerinden kaçtı.Rusya Dışişleri Bakanlığı da gazetecilere yönelik saldırının ardından yetkililerden ülkedeki Rusya vatandaşlarının güvenliğini sağlama talebinde bulundu.

Bakanlığın açıklamasında “Gürcü yetkililerden Rus gazetecilerin yanı sıra Gürcistan topraklarında bulunan Rusya vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, uluslararası kuruluşlardan olayla ilgili tepki beklediklerini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gazetecilere yönelik saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.