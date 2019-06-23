Tiflis’te protestocular Rus gazetecilere saldırdı
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te görevlerini yapan Rossiya 24 televizyonundan gazetecilere Gürcü protestocuların saldırısına uğradığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan vatandaşları için güvenliğin sağlanmasını talep etti.
Rus basının aktardığına göre, seyahat acentelerinin sahipleri ile röportaj yapan Rossiya 24 televizyonundan gazetecilere yaklaşan protestocular slogan atmaya başladı.
Bakanlığın açıklamasında “Gürcü yetkililerden Rus gazetecilerin yanı sıra Gürcistan topraklarında bulunan Rusya vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, uluslararası kuruluşlardan olayla ilgili tepki beklediklerini belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diğer yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gazetecilere yönelik saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.