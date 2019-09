Huawei’nin yeni telefonunda YouTube, Chrome gibi Google uygulamaları yok

Çinli telekomunikasyon devi Huawei’nin yeni telefon tanıtım toplantısında, cihazın YouTube ve Chrome gibi Google Play uygulamalarını içermediği görüldü.

Dünyanın Koreli Samsung’un ardından en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Çinli Huawei, son ürünleri Mate 30 ve Mate 30 Pro telefonlarını uzun bir bekleyişin ardından Münih’te gerçekleştirilen basın toplantısıyla dünyaya duyurdu.

Yeni modellerde Android işletim sisteminin kullanıldığı görülürken, YouTube, Chrome gibi Google hizmetlerinin yer almadığı görüldü.

Bu durum, Çin ile ABD arasında devam eden Ticaret Savaşı’nın sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Huawei, ABD’nin Ticaret Savaşı’nda hedef aldığı şirketlerin başında geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı ve Huawei de bu kapsamda ‘kara listeye’ alınmıştı.

We just took gestures to a whole new level.

Command your phone without even touching it, with smart gesture control.

See the magic happen with the #HuaweiMate30 Series#RethinkPossibilities pic.twitter.com/Df3JoXLGDS

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 19, 2019